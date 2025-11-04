Петър Петров: Изход от дълговата спирала са когенерации за ток и топлинна енергия. Струват 1,25 млрд. лв.

Стараем се до края на ноември да приключим ремонта в “Дружба-2”, казва изпълнителният директор на "Топлофикация София"

Още акценти:

Установихме огромни загуби. От април до септември те се увеличиха почти двойно

Надявам се газът да не поскъпва рязко, за да не се налага корекция на цената на топлинната енергия

Има още четири района, в които мрежата е на 40 години, но там няма нужда от мащабни ремонти

- Г-н Петров, обявихте, че започвате от 4 ноември поетапно пускане на парното. Някои хора допускат, че не стартирахте досега отоплението заради ремонтите в “Дружба-2”, за да е студено на всички. Има ли основание подобно подозрение?

- Не, няма такова нещо. Изцяло се съобразяваме с метеорологичните условия. Направихме преглед кога е пускано отоплението последните 10 години. Това е ставало между 20 октомври и 9 ноември, което означава, че сме напълно във времевия диапазон, установен в годините.

За да пуснем отоплението, трябва да имаме изпълнени две условия. Първото - три поредни дни със среднодневна температура под 12 градуса, на няколко пъти беше изпълнено, но нямахме прогноза за трайно понижаване на температурите. За следващите 7-10 дни по данни на НИМХ предстои захлаждане и понижение на температурите, което е предпоставка да стартираме отоплителния сезон.

- Докъде стигнаха ремонтите в “Дружба-2”?

- Текат много усилено. Целта ни е до няколко дни да изпълним над 50% от всички обекти и да бъде пуснато отоплението и топлата вода трайно. А в рамките на месец ноември да пуснем топлоподаването на всички засегнати. Това важи и за възстановителните дейности, настилките, които се надявам да успеем да приключим през декември, като по време на тези дейности на абонатите няма да бъде спирано отоплението.

Както заявихме и преди началото на ремонтите, стараем се клиентите да бъдат засегнати възможно най-малко и подаването на топлинна енергия да бъде спряно за не повече от около 15 дни. На много места имаме три, четири дни спиране, някъде седем дни. Говоря за отделните карета от блокове в квартала.

- Защо голям ремонт стартира преди зимния сезон, а не през юни-юли след спиране на парното?

- След края на предишния отоплителен сезон установихме, че има над 930 сигнала за аварии и нарушено топлоподаване. Значителен брой от тях са от адреси, които са в обхвата на предвидените ремонти. Общият брой на засегнатите от ремонта сгради е 120. За последната година от 97 от тях, или 81%, са подавани сигнали за аварии или влошено топлоподаване.

Извършиха се измервания, които установиха над 150 т на час загуби на вода само и единствено в район “Дружба 2”. Анализът показа, че заради многото аварии се подлага под риск новия отоплителен сезон 2025-2026 г. Опитахме първо да се справим със собствени сили, но това са много материали и ресурс и останалата работа започна да изостава, затова се обърнахме към външни изпълнители.

За да мине такъв голям проект, трябва да се осигури финансиране и то да е одобрено от собственика. Актуализирахме бизнес плана, в който тези ремонти бяха включени, и обявихме процедура. Не е губено никакво време и въпреки че стартирахме през октомври, се стремим да го изпълним предсрочно. Разбираме неудобството на хората, но го правим за тях, защото в противен случай щяха да останат без парно за много по-дълъг период.

- Какво се видя, като разкопахте тръбите?

- След откриването на трасетата установихме огромни загуби. В края на април бяха измерени 150 тона на час, през септември те вече бяха 250 тона. Почти двойно увеличение за 4 месеца. Самите граждани забелязват какви са загубите там, за каква пара става въпрос навсякъде, така че това е неотложен ремонт, който просто трябва да се направи.

- Това не се ли знае от по-рано, за да могат да се вземат мерки?

- Всички мерки, които са предприети, са съобразени с нормативна уредба, общи условия и нашия устав. Няма как да предприемем действия по такъв мащабен проект, без да ни бъде разрешено от страна на собственика. В момента, в който общината ни го позволи, ние веднага започнахме. В началото обявихме, че ремонтът ще трае 90 дни, но това е общата продължителност, стремим се топлоподаването да не е спряно за повече от около 15 дни.

- Има ли други райони с голяма аварийност?

- За момента няма такива локализирани участъци като в “Дружба 2”. Райони със сходна възраст на инфраструктурата - 40 години, са “Лозенец”, “Младост 1”, “Гео Милев”, “Изток”, но за момента не са нужни мащабни ремонти. Предвиждаме такива през лятото на 2026 г., за да няма усложнения за гражданите. С тях ще намалим загубите по мрежата и ще подобрим услугата, тъй като има места, където тръбата не е достатъчна заради присъединени нови сгради.

- Колко са абонатите на столичната топлофикация и има ли увеличение?

- През 2020 г. са били 451 110 клиенти, към 30 септември 2025 г. са 466 998, което е увеличение с почти 16 000 домакинства. Това са тези, които имат вече партиди. Има много новопостроени сгради, които искат да бъдат топлоснабдени.

- “Топлофикация София” подготвена ли е за сезона?

- Всичко, което зависи от нас, е извършено. Прегледани са всички съоръжения, извършени са техните изпитания. Имаме готовност да предоставим топлинната енергия в срок и по начин, по който имаме задължение да го направим. Колкото до доставката на природен газ, “Булгаргаз” постави няколко условия за сключването на договор. След като ги изпълним, мисля, че няма да има проблем със сключването на такъв тип договор.

- Какви са тези две условия?

- Едното е да гарантираме прогнозния паричен поток с нотариална заверка, т. нар. частично разсрочване на задължението, за да може, ако не изпълним дори част от него, да имат възможност да си предявят сумата. А второто е постъпленията от продажбата на произведения от нас ток да им бъдат предоставяни. Отговорихме, че нямаме възможност да дадем всички плащания, така че се обсъжда какъв процент да се отчисляват към тях.

В момента се прихваща сумата, която постъпва от “Фонд сигурност на електроенергийната система”, така наречена премия, която се плаща за високоефективно комбинирано производство на ток и топлинна енергия.

- Вероятно следите пазара на природния газ, какви цени очаквате за зимния сезон?

- Надявам се да не се повишат рязко, защото в противен случай ще се наложи корекция на цената на топлинната енергия. Тя се прави от КЕВР, ако има силно завишени елементи в ценообразуването, примерно - на природния газ - енергийният регулатор се самосезира и променя цената на парното и топлата вода.

- Според публични изявления на общински съветници общите задължения на дружеството са 3,5 млрд. лв., според БЕХ - 2 млрд. Кой смята правилно?

- 2,146 млрд. лв. са задълженията на дружеството в момента. Но обръщам внимание, че голяма част от тях са натрупани лихви. Ние плащаме 12% за забава към “Булгаргаз” и 16% към Български енергиен холдинг. Направихме изчисление от 2011 г. до момента. Неплатените задължения за доставка на природен газ - без неустойки и лихви, са 930 милиона. Успоредно с това имаме непризнати разходи за същия период от 1,452 млрд. лв. В същото време събираемостта на сметките е добра, догодина ще стигне 99 на сто. Почти всички си плащат парното, но невинаги навреме.

Проблемът е в голяма част от непризнатите разходи. Например вноската към Фонд сигурност на електроенергийната система, която е 5% от получената от тях премия. Голяма част от загубите по преноса също са непризнат разход, както и амортизацията на активите.

- А какви са загубите по мрежата?

- Около 22% са средно загубите, към момента имаме 15 на сто признати. Столичната топлофикация е с най-ниските загуби спрямо другите. Ние произвеждаме 3/4 от топлинната енергия за страната, но загубите в процентно отношение са сведени до възможно най-ниско число.

Друг проблем е, че цената на природния газ се регулира всеки месец, а цената на топлофикациите се определя веднъж в годината, като евентуално се компенсират, ако има разминавания, но това води до допълнителни лихви, които се трупат в този период от една година.

- И как ще се разреши този възел, при какви условия може да имате печалба?

- В нашия бизнес и оздравителен план, който сме предоставили на Столичния общински съвет, сме включили изграждането на парогазови инсталации. Производството на електрическа енергия и продажбата на борсата към момента е начин да се покриват разходите и да не се трупат нови задължения.

Извършихме пазарно проучване, за да знаем каква би била прогнозната стойност на изграждането на две когенерационни инсталации. В утвърдения ни бизнес план инвестицията е 1,25 млрд. лв. Анализът показва, че ако се запазят сходни показатели и цени на газа, на третата година ще имаме оперативна печалба.

- Кога тези ваши изчисления могат да станат реалност?

- Това, което правим в момента, е да подготвим заданието за тях. Има различни опции - да се изградят чрез инвестиционен кредит или финансирането да бъде осигурено от изпълнителя, който бъде избран, а инвестицията да се изплаща разсрочено. Но собственикът трябва да реши как да бъде осигурен финансовият ресурс. По-скоро дружеството ще върви към опцията производителите да финансират тези инсталации. И това ще бъде при много преференциални лихви с дълго разсрочено плащане.

- За колко време може да го направите?

- Хипотетично, ако сега се озоват парите в банковата сметка на дружеството или имаме избран изпълнител, изграждането ще отнеме между 3 и 4 години. Планираме да го направим едновременно в тецовете “София” и в “София Изток”.

