Чертаем визия за развитие и отваряме нова страница за съвместното сътрудничество

От 20 до 23 октомври в Пекин се проведе Четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия. Той се състоя в решаващ момент — когато Китай е на прага на успешното изпълнение на основните цели, заложени в 14-ия петгодишен план и навлиза във фаза на ускорени действия за постигане на социалистическа модернизация. На пленума беше обсъден и приет документът „Предложения на ЦК на ККП заизготвяненаПетнадесетияпетгодишенпланзасоциално-икономическоразвитие на Китай“, който очертава грандиозна пътна карта за развитието на Китай през следващите пет години и представя визия за взаимноизгодно сътрудничество между Китай и света.

На този исторически кръстопът между миналото и бъдещето вече са очертани стратегическите задачи, които ще осигурят решителен напредък към постигането на социалистическата модернизация, а дълбоката трансформация с поглед към бъдещето набира сила и е готова да се разгърне.

Поглеждайки назад към периода на 14-ия петгодишен план, Китай постигна новаторски пробиви, дълбоки преобразования и исторически постижения в своето икономическо и социално развитие. Периодът на 14-тата петилетка беше първият етап от новото пътуване към цялостното изграждане на модерна социалистическа държава. Под ръководството на Централния комитет на ККП, начело с председателя Си Дзинпин, партията обедини и поведе целия китайски народ от всички етнически групи, за да преодолее трудностите, да върви напред с решителност, да устои успешно на сериозното въздействие на пандемията на века и да реагира ефективно на редица големи рискове и предизвикателства. В резултат на това делото на партията и държавата постигна нови значителни успехи — икономиката поддържа устойчив и стабилен растеж, а висококачественото развитие напредва уверено и стабилно.

Темпът на растеж на китайската икономика продължава да бъде сред водещите в света. Очаква се брутният вътрешен продукт да достигне около 140 трилиона юана (приблизително 18 трилиона евро) през тази година, а БВП на глава от населението вече надхвърля средната стойност за света. Китай остава основен двигател и ключов източник на растеж на световната икономика, като в продължение на години допринася средно с около 30% за глобалния икономически растеж. Научно-технологичните иновации бележат впечатляващи постижения — новите производствени сили се развиват стабилно, броят на високотехнологичните предприятия надхвърля 500 000, а 26 китайски центъра за наука и иновации са включени сред стоте водещи в света — най-голям дял в глобален мащаб. Задълбочаването на цялостната реформа продължава, като постепенно се премахват институционалните и механични пречки, които възпрепятстват висококачественото развитие. С ускорени темпове се изгражда нова система на отворена икономика от по-високо равнище. Инициативата „Един пояс, един път“ напредва стабилно и ефективно, изграждането на зони за свободна търговия се ускорява, осигурявайки силна подкрепа за процеса на икономическа глобализация.

Китай постепенно се превръща в световен лидер в устойчивото и зелено развитие. Страната ускорява прехода към нисковъглеродна икономика, а качеството на околната среда продължава да се подобрява. Изградени са най-големият в света пазар за търговия с въглеродни емисии и система за производство и доставка на чиста енергия. Потреблението на вода на 10 000 юана БВП е спаднало под 50 кубични метра, залесената площ в страната е достигнала над 25%, а Китай е допринесъл с една четвърт от глобалното нарастване на зелените площи. „Зеленият отпечатък“ на развитието става все по-ярък. Цялостната народна демокрация продължава да се развива в дълбочина, а всеобхватното управление на страната чрез върховенството на закона се прилага ефективно. Строгото управление на партията дава значителни резултати — борбата с корупцията навлиза в нов етап, а творческата енергия, сплотеността и борбеността на партията се повишават осезаемо.

Постигането на тези огромни успехи се дължи преди всичко на ръководната и насочваща роля на Централния комитет на ККП, начело с другаря Си Дзинпин, както и на научния подход на идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера. Това осигури здрава основа за икономическото и социалното развитие на Китай за следващата петилетка.

Пленумът очерта нова пътна карта за висококачественото развитие на Китай през следващите пет години. Научното изготвяне и последователното прилагане на петгодишните планове са едни от най-важните управленски опити на Комунистическата партия на Китай и представлява значително политическо предимство на социализма с китайска специфика. В „Предложенията“ се определят основните цели за икономическото и социалното развитие през периода на 15-ия петгодишен план:

- постигане на значителен напредък във висококачественото развитие;

- съществено повишаване на нивото на научна и технологична самостоятелност и иновации;

- нови пробиви в цялостното задълбочаване на реформите;

- видимо издигане на равнището на обществената култура и цивилизованост;

- постоянно подобряване на качеството на живота на хората;

- значителен напредък в изграждането на „Красив Китай“ и

- по-стабилна система за национална сигурност.

Пленумът също така ясно постави целта до 2035 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението да достигне равнището на средно развитите държави, което демонстрира увереността на Централния комитет в дългосрочните перспективи за развитие на страната. През следващите пет години всеобхватната национална мощ на Китай – включително твърдата и меката сила – ще продължи да се засилва, международният му престиж ще се издига, а животът на народа ще става все по-добър. Всичко това ще положи още по-здрава основа за постигането на основната цел до 2035 г. – пълното изграждане на модерна социалистическа държава.

С поглед към света, Китай ще използва своето ново развитие, за да предостави нови възможности на всички държави. Пленумът подчерта необходимостта от разширяване на отвореността на високо равнище и от създаване на нов модел на взаимноизгодно сътрудничество. Поетапно ще се разширява институционалната отвореност, ще се подкрепя многостранната търговска система, разширяват международните икономически връзки, като чрез отвореност се насърчават реформите и развитието, за да се споделят възможностите и да се постигне общ напредък с всички държави по света. Същевременно страната ще разширява инициативите за самостоятелна отвореност, ще насърчава иновативното развитие на търговията, ще разширява двупосочните инвестиционни канали и ще продължава висококачественото изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Всичко това напълно демонстрира твърдата решимост и увереност на Китай да продължи курса към по-високо ниво на отвореност към света.

Развитието на Китай е неразривно свързано със света, който също се нуждае от Китай, за да процъфтява. Китайският модел на модернизация се основава както на националните особености на страната, така и на опита на други държави. Той не само донася благополучие на китайския народ, но и насърчава общото развитие на човечеството, като дава важен принос към глобалното търсене на път към модернизацията. Един Китай, който последователно напредва по пътя на модернизацията, неизбежно ще създаде широки възможности за общо развитие на всички страни. Един Китай, отдаден на каузата на мира и развитието, със сигурност ще покаже още по-голяма отговорност и ангажираност към напредъка на човечеството. Председателят Си Дзинпин издигна концепцията за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството и последователно предложи редица глобални инициативи: „Един пояс, един път“, Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност, Инициативата за глобална цивилизация и Инициативата за глобално управление. Тази поредица от инициативи и предприетите действия внасят нова енергия и жизненост в усилията за общо развитие и повишаване на благосъстоянието на народите по света — ярко отражение на глобалната мисъл и отговорност на Китайската комунистическа партия и китайския народ към човечеството.

Днешният свят преживява безпрецедентни промени, невиждани от сто години насам – само чрез взаимопомощ и сътрудничество, основано на взаимна изгода, човечеството може да върви напред уверено. Тази година се навършва десетата годишнина от присъединяването на България към инициативата „Един пояс, един път“. През изминалото десетилетие сътрудничеството между двете страни във всички области постигна значителен напредък. В бъдеще пред света ще се откроява един Китай, който разполага с:

- огромен и постоянно разширяващ се потребителски пазар, подкрепен от 1,4 милиарда все по-заможни граждани;

- най-пълната и комплексна индустриална система в света;

- бързо развиващ се източник на глобални иновации;

- огромен потенциал, произтичащ от урбанизацията, индустриалното надграждане и зеления преход;

- и нарастващи потребности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги.

Китай е готов да споделя възможностите на своето развитие с всички държави по света, включително с България, и да работи ръка за ръка заедно с нея за задълбочаване на китайско-българското стратегическо партньорство. Заедно можем да поемем по път на развитие, което носи успехи на всяка страна и ползи за целия свят.