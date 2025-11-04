ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психично болният мъж, вилнял в столичен ресторант,...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21641324 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 4 ноември: Държавата взема от българите за осигуровки повече от САЩ и Швейцария

2280

Само в "24 часа" на 4 ноември четете: 

Държавата взема от българите за осигуровки повече от САЩ и Швейцария - надминаваме и Канада и Япония

Освен вноската за пенсия вдигат и акцизи, данъка за дивидент,
облагането на хазарта - какви са предложенията за бюджет 2026 г.

 Двама родни президенти в защита на Саркози, спасил медицинските ни сестри - политици и граждани от България градят обща инициатива в помощ на бившия френски президент

В специалните страници "Смарт"

Сини кучета и други мутанти около Чернобил, а също и:

Коралите са на прага на смъртта

Изход от дълговата спирала са когенерации за ток и топлинна енергия. Струват 1,25 млрд. лв - интервю с шефа на "Топлофикация София" Петър Петров

Вижте първите страници на "24 часа" от 4 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)