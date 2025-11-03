Камери, мерки - защо продължават безумните шофьорски изпълнения?

Наказателният кодекс бе променен, за да се стреснат шофьорите и да не сядат зад волана пияни или дрогирани, защото колите им ще бъдат отнети.

Има ли полза? Не и в случая на този “герой”, който с 1,7 промила помля 6 коли в центъра на София. И пак това е по-малкото зло - няма пострадали хора. Но каква е гаранцията, че така ще е и при следващия случай на пиян, загубил управление на колата си?

Човекът явно е рецидивист в това отношение - вземали са му книжката през 2018 г., защото карал пиян.

Пак за да се стреснат шофьорите и да не натискат бясно педала на газта, бяха въведени участъци, където камерите мерят средна скорост. И санкциите за нарушителите бяха увеличени.

Има ли полза, след като, вместо да намалеят, жертвите по пътищата са се увеличили след новите мерки?

Така погледната, връзката мерки - резултати изглежда отчайващо. Явно една категория рискови шофьори не се стряскат от последиците. Как се прави превенция при това положение?

Е, ако има воля да намалеят катастрофите, има и начини. Сигурно трябват време и усилия в много други посоки. Да достигне до съзнанието на безотговорните, че санкцията ще ги застигне, няма да могат да се измъкнат. И да се оправят множество други неща, заради които шофьори си казват: “Защо само водачите да са виновни?” - от пътищата и организацията на движението и контрола до тестването, което дава фалшиви резултати за дрога.