Число на деня: 53% от българите се борят с килограмите. Италианците най-стройни (Графика)

В България 52,9% от хората са с наднормено тегло. По този показател страната ни е в "златната среда" - заема 15-о място сред 27-те държави на Евросъюза, показват данни на Евростат от 2022 г. Статистиката обхваща хора над 16 години и показва тревожна тенденция - почти навсякъде един на двама европейци се бори с килограмите.

Лидерското място печели Малта с 62% със наднормено тегло, втората позиция е за Финландия с 59,5%, а третата е за Латвия с 59,2%. Обратното - последното място в тази класация е за Италия, в която стройните са повече от хората с наднормено тегло (41,3%). Следват ги французите, сред които 45,3% са със затлъстяване.