Веселин Вучков: 4833-ма в МВР с ТЕЛК, 2600 не взели изпит по физическо

Понякога имам чувството, че на пътя ме спират затворници, а не полицаи, казва бившият вътрешен министър

Пенсионираните са взели 20 заплати накуп. И сега получават 2000 лв. пенсия и над 3000 лв. заплата

-Г-н Вучков, как трябва да изглеждат служителите на МВР? Могат да ли имат татуировки и бради?

- В закона няма описание как точно да изглеждат полицаите и пожарникарите, освен изискванията как да носят униформата си. В тях няма забрана за татуировки и бради. Наредбата е от август 2015 г. и е с много промени. Разписана е няколко месеца след като си подадох оставката. В днешно време да се въвежда забрана за татуировка и брада на униформени полицаи и пожарникари би било твърде нелепо и крайно. Въпросът е все пак да има някаква норма в подзаконовата уредба, която да регламентира външния вид на тези служители, за да не е натрапващ и фрапиращ и да не отразява някакви крайни идеологии. Това е много важно, защото неведнъж съм казвал, че понякога имам чувството, че на пътя не ме спират полицаи, а затворници. Трябва да се въведе норма, крайни забрани не може да има.

Когато тези хора имат неприлични татуировки или такива, изобразяващи някаква идеология, няма пречка да се въведе изискване те да бъдат покрити. И дори при летните униформи с късия ръкав да има допълнителен, прикриващ. Защото има немалко снимки, на които полицаите изглеждат фрапиращо. Освен това голямата брада ще пречи на изпълнение на служебните задължения. В чужбина съм виждал полицаи с татуировки и с бради, но всичко е много добре оформено и някакво изискване трябва да се въведе. Иначе ще останем без полицаи и пожарникари. Последните няколко месеца ми се налага всяка седмица да бъда в МВР болница и срещам кандидатите - по 40-50 човека. Млади хора, но раздърпани и опърпани. Повечето са с бради и татуировки.

- Нормално ли е полицаите да бъдат с наднормено тегло? Има стотици снимки. Такива хора могат ли да преминат физическите си изпити и да изпълняват пълноценно служебните си задължения?

- Има много строга нормативна рамка във вътрешното министерство, която изисква съобразно всички възрастови особености, групи и подгрупи на полицейски служители и пожарникари да имат съответно ниво на физическа подготовка, което да бъде скрепено веднъж годишно със съответния физически изпит, изпит по стрелкова подготовка и такъв за боравене със специфичните помощни средства. Затова е абсурдно да виждаме дебели полицаи и пожарникари на улицата. Това означава, че те не припокриват тези нормативи, които никой никога не е отменял. Така че единственото, което трябва да направи ръководството на МВР, дирекция “Човешки ресурси”, Академията на МВР и областните дирекции е много точно да прилагат тези изисквания за физическата годност на служителите. И ако това се прави съвестно, не знам колко процента ще отпаднат, но със сигурност като данъкоплатци, които дават немалък бюджет за заплатите на тези хора, сме в правото си да изискваме всички тези служители, които са първа категория труд, да покриват тези нормативи.

- Има ли полицаи, които не са си взели годишния физически изпит?

- Според моя статистика, която е точна, полицаите и пожарникарите са 29 хил. души. Щатната численост на МВР е близо 52 хил. служители, а реално заетата е приблизително 50 хил. От тези 29 хил. 23 хил. са полицаи, останалите 6000 са пожарникари. Полицаите са от всички разновидности - патрулки, районни инспектори, неуниформен състав - оперативни работници, които са много на брой, и всички видове по-специални подразделения. Те също трябва да покриват тези изисквания. От своя страна вътре са групирани на различни нива. Най-масови са т.нар. младши-изпълнителски длъжности или бившите сержанти. Другата група са хората с висше образование или бившите офицери – изпълнителски и ръководни позиции.

Обърнете внимание - за 2024 г. 1671 са си взели болничен лист за датата на изпита за физическа подготовка, 322-ма не са издържали и 605 не са се явили въобще. Тоест 2600 служители за миналата година не са си взели изпита. По-странното е, че за тях няма никакви последици. Това трябва да е пълна несъвместимост за заемане на позицията полицай и пожарникар по смисъла на Закона за МВР.

- Някои от служителите на МВР имат ТЕЛК. По закон се оказа, че това не е проблем, но какво смятате вие?

- Към 8 май 2025 г. измежду целия личен състав в МВР, от всички 50 хил. души, 4833 са с ТЕЛК решение за нетрудоспособност - различни проценти. Тоест 10% от всички в системата. В тази цифра попадат пожарникари, полицаи, администрация по Закона за държавния служител и лица по трудов договор. Няма вътрешна статистика обаче колко от тях са полицаи, колко пожарникари. Това трябва да се прецизира.

Според мен по отношение на служителите с първа категория труд - полицаи и пожарникари по смисъла на Закона за МВР, трябва да се въведе категорична несъвместимост между ТЕЛК решение за нетрудоспособност, от една страна, и заемането на позиция - пожарникар или полицай, защото тази професия с всичките съпътстващи бонуси - по-ранно пенсиониране, по-високи заплати, двумесечен годишен отпуск, 2% клас прослужено време, не може да се допуска да се упражнява от болни хора. Категоричен съм. В някои решения на ТЕЛК пише, че тези хора не могат да работят с вредни вещества и още по-важно - не могат да полагат нощен труд. А те по дефиниция трябва да го правят и вероятно болните се заместват от техни колеги, вземат им дежурствата, а тези си вземат заплатите. По-добре да му се намери друга работа в МВР или да напусне. Това трябва да се прецени много внимателно нормативно, но по дефиниция това е опасна работа, а заболеваемостта и в МВР е голяма.

- Знаете ли колко са пенсионерите в МВР, които вземат немалка заплата, но и немалка пенсия?

- За първи път пред вас обявявам тази статистика. Към 28 октомври 2025 г. общият брой пенсионери в МВР е 6658. Сред тях полицаи и пожарникари са 4779 човека, които вземат и пенсия, и заплата. От администрацията са 557 служителите, а хората, работещи на обикновен трудов договор, са 1322. Това е пълен абсурд.

Не може близо 4800 полицаи и пожарникари да вземат и пенсия, и заплата и да имат забрана да бъдат освобождавани от длъжност до навършването на 60-годишна възраст, каквито в момента са нормативните правила.

Статистиката от февруари месец показва, че тогава са били 6000, а сега са с 658 повече. Увеличението никак не е малко. В началото на годината пожарникарите и полицаите пенсионери са били 4349, а сега са 4779. И по този въпрос трябва да се помисли, защото това дразни обществото.

- Този проблем не се ли обяснява обикновено с липсата на кадри?

- Да, но не е вярно, че няма млади хора, които да заемат тези постове. Тази норма, която разреши да бъдеш пенсионер и да работиш като пожарникар и полицай, се въведе у нас преди 10 години през есента на 2015 г. Дотогава такава норма нямаше и аз прогнозирах при въвеждането ѝ, че е мощен демотивиращ фактор. Това го няма никъде другаде по света. А тази забрана за освобождаване на пенсионери я няма нито в Закона за държавния служител, нито в Закона за отбраната и въоръжените сили. Има я само в Закона за МВР.

При пенсионирането на тези хора на 54 г. на тях им се изплащат 20 заплати накуп. От Нова година заплатите на тези служители се повишиха с 50%. В масовия случай служителите на МВР получават между 3000 и 6000 лв. на месец. Пенсията е над 2000 лв. и те започват да я вземат плюс заплатата си от МВР за първа категория труд, ако продължат да работят до навършването на 60 г. и това важи за полицаи, пожарникари и разследващи полицаи. Горната граница е 60 г. и компютърът ги изхвърля от системата. Но ако се труди по Закона за държавния служител, може да се работи до 65 г.

По-големият абсурд е, че има много полицаи и пожарникари, които са пенсионери и имат ТЕЛК решения за намалена трудоспособност. Трябва да се намери воля на политическо и професионално ниво, за да се промени тази нелепа ситуация.

- А как стои въпросът с осигуровките?

- Осигуровките за полицаите, пожарникарите и дознателите, които ние плащаме, са 74% върху заплатите, включително за пенсионерите. За втора категория - държавния служител, са 33% върху заплатите ни. Бюджетът за МВР за 2025 г. е 4 млрд. и 200 млн. лв., разходите за заплати и осигуровки са 3 млрд. и 900 млн. лв. Догодина 5 млрд. лв. няма да стигнат за бюджет на МВР.

И друго, което за първи път го споделям: за миналата година сумите за извънреден труд, които са изплатени на служителите, са над 120 млн. лв.