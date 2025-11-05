ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21648581 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 5 ноември: Държавата в опит да осветли оборотите на 50 хил. магазини и ресторанти

2248

Само в "24 часа" на 5 ноември четете: 

Държавата в опит да осветли оборотите на 50 хил. магазини и ресторанти, за да вкара допълнителни 1 млрд. лв. в хазната

От 1 март догодина софтуерът, отчитащ продажбите, може да е само от одобрен от НАП списък с 500 вида, краткият срок обаче притеснява част от бизнеса

Проф. Димитър Димитров: Шефка на МВФ и премиери са били възпитаници на УНСС, това би трябвало да добавя точки към рейтинга - интервю с ректора на висшето учебно заведение

Как една карикатура веднага след 10-и ноември 1989 г. предсказа раздаването на червените куфарчета с пари

Всеки 10-и полицай у нас не си е взел изпита по физическо

и

Как трябва да изглеждат пазителите на реда

Какви са най-големите аномалии с цените на имотите в София и България

и още интересни четива в специалния ни проект "168 истории" 

Вижте първите страници на "24 часа" от 5 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)