Комично бе във филма “Хан Аспарух”: “Да обявим държавата!”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защо българската държавност се ражда през 632 г.

Не виждам как може някой да е против тезата, че България е създадена през 632 година.

Това, което става в периода 680-681 г., когато Аспарух идва при делтата на Дунав и се появява Първото българско царство, не е началото на българската държавност. То е много по-рано. Макар и теоретично, можем да го свържем със старата Велика България на хан Кубрат, която се ражда през 632 г. Тогава Кубрат отхвърля зависимостта от аварите и на практика

създава първата българска империя

Навремето марксистко-ленинската историография казваше, че това е само племенен съюз. Но всъщност това е държава.

Още повече че откритието от Мала Перешчепина - с гроба на Кубрат и печатите с монограми на гръцки език, показва, че става дума за владетел на държава. Така че е много основателно да се приеме 632 г. за началото на държавността.

Няма “основаване на Дунавска България”. Навремето в знаменития филм за хан Аспарух имаше един комичен момент - “да обявим държавата”.

Нищо подобно - просто е преместен държавният център

А Аспарух запазва много съществена част от старите земи на Велика България. Много по-важно е да видим тази държавническа енергия, която притежава Кубратова България, защото след това не се ражда само Дунавска, а и Волжка - днешният Татарстан, Чувашия и околните области.

Даже най-големият от братята - Батбаян (хан Кубрат има петима синове - Аспарух, Кубер, Алцек, Котраг и Батбаян - б. ред.), който остава под властта на хазарите, на практика запазва автономия.

В никакъв случай не бива да забравяме и Кубер. Винаги съм настоявал, че нашата държавност има двойно начало - Аспарухова и Куберова България в днешна Македония, които в един момент се обединяват в едно общо държавно тяло.