Наследници сме на Кубратова България, но живеем там, където е била Дунавска

А договорът за признаването ѝ е подписан през 681 г.

Спорове кога е била основана българската държава имаше още при отбелязването на 1300-годишнината ѝ миналия век. Но тогава се реши, че ние честваме 1300 г. от Дунавска България.

Това е така, защото старата Велика България на хан Кубрат след това се разделя на Дунавска и Волжка България. Имало е и други български държави.

Вярно е, че всъщност хан Аспарух основава Дунавска България през 680 г. - тогава разбива византийската империя в битката при Онгъла и минава в днешната Северна България. Но договорът за признаването на българската държава е подписан на следващата година - 681-а. Затова е и взето решение да се чества 1300-годишната спрямо тази дата.

Ние сме наследници на Кубратова България, но живеем там, където е била Дунавска.