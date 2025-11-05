ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието...

Наследници сме на Кубратова България, но живеем там, където е била Дунавска

Акад. Георги Марков

Хан Кубрат и неговите синове ХУДОЖНИК: ДИМИТЪР ГЮДЖЕНОВ

А договорът за признаването ѝ е подписан през 681 г.

Спорове кога е била основана българската държава имаше още при отбелязването на 1300-годишнината ѝ миналия век. Но тогава се реши, че ние честваме 1300 г. от Дунавска България.

Това е така, защото старата Велика България на хан Кубрат след това се разделя на Дунавска и Волжка България. Имало е и други български държави.

Вярно е, че всъщност хан Аспарух основава Дунавска България през 680 г. - тогава разбива византийската империя в битката при Онгъла и минава в днешната Северна България. Но договорът за признаването на българската държава е подписан на следващата година - 681-а. Затова е и взето решение да се чества 1300-годишната спрямо тази дата.

Ние сме наследници на Кубратова България, но живеем там, където е била Дунавска.

