Полицаите да са спретнати и атлетични е важно. Но още по-важно е да работят ефективно

Виждали сме полицаи в Европа. Да, нашите не са като тях - спретнати, обръснати, атлетични. Доста са пълничките, други имат татуировки като квартални мутри или бради като талибани.

Но това е само върхът на айсберга, а не големият проблем. В Северна Корея със сигурност ситото и подготовката на полицаите са като на нинджи, но ние не искаме да сме Северна Корея. Да кажем, че сме тъмни балкански субекти и това влияе във всяка сфера на обществото.

Един от проблемите е с ефективността на полицията в България. Дори дебели, с ТЕЛК, с татуировки и с бради, те могат да работят за превенция на престъпленията, т.е. да ги предотвратяват в зародиш. Кратка справка в бюлетина с криминалната хроника сочи обратното.

Дори с тези характеристики могат да разкриват повече кражби, грабежи, източване на обществени пари, корупция. И там резултатите са спорни. Но в строго йерархичната структура проблемът идва отгоре. Ние виждаме шкембета и татуировки, но не и това, което става вътре в системата. А България е първенец в Европа по бюджет за полиция на глава от населението. И затова трябва да искаме резултати. Ако ги има, наднорменото тегло и татуировките няма да имат толкова голямо значение.

