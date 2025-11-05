"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През последните дни Европейската еврейска асоциация (EJA) организира делегация от представители на различни страни в Европа, които посетиха Аушвиц.

Сред участниците бяха и българските народни представители Атанас Атанасов, Явор Божанков и Daniel Lorer.

Във въздействаща публикация след посещението Божанков зададе въпрос, който и днес звучи болезнено актуално:

„Как един обикновен градинар, учител или пекар се превръща в палач?

Как цял континент потъва в мрак, а милиони биват избити от хора, които до вчера са изглеждали 'нормални'?"

Той продължава:

„Всичко това не започва с газовите камери. Първата стъпка не е крематориумът. Първо идва езикът на омразата. После - дехуманизацията. И след това - всичко останало."

И предупреждава:

„Който вярва, че това не може да се случи отново, е арогантен глупак. Антисемитизмът е все още жив. Толкова жив, колкото не искаме да признаем.

Образованието и знанието са единствената ни защита. Затова:

Да бдим. Първо върху себе си."

Само минути след като прочетох думите му, попаднах на нещо, което прозвуча като зловещо потвърждение:

отвратителна нацистка постановка в Турция, на улица "Истиклял" - туристическото сърце на Истанбул, която кани минувачи да позират с хитлеристки поздрав.

Не е изненадващо.

От две години Турция води агресивна кампания на подстрекателство срещу Израел – далеч отвъд всякаква легитимна критика.

Тази кампания вече започва да прониква и в България, с цел да промени обществените нагласи и да нормализира омразата.

Израел е обвиняван в нацизъм; министър-председателят му – сравняван с Хитлер.

Но омразата е нож с две остриета.

В Израел няма да откриете нацистки образи, но вече ги виждате в Турция.

Остава ни само да се надяваме, че българите – които някога се бориха срещу антисемитизма – ще знаят отново как да предотвратят тази вълна, дори когато чужди ветрове духат по улиците на тяхната столица.

„Никога повече" започва с бдителност.

И започва много преди газовите камери.

(От Фейсбук)