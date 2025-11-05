Чета в либералните медии как спечелените от демократите избори за губернатори на Ню Джърси и Вирджиния, и за кмет на Ню Йорк, били "удар" срещу републиканците и били показателни какво щяло да предстои догодина на междинните избори. Това е напълно несъстоятелна и плитко скроена пропаганда. Нищо изненадващо няма в тези резултати, никакъв "удар" и нищо "показателно". Това е така, защото не е имало никаква сериозна вероятност резултатите да бъдат други. Тези щати и град Ню Йорк от дълго време са солидни крепости на демократите, там Камала Харис победи Тръмп през 2024 г., в Ню Джърси и Ню Йорк губернаторът, респ. кметът и досега бяха демократи, а във Вирджиния досегашният губернатор, републиканецът Глен Йонгкин, беше случаен пробив през 2021 г. (след като Тръмп беше отстранен във вота през 2020 г.!) в един тъмносин щат, който се дължеше на разцепление на демократите. Исторически републикаци рядко са печелили губернаторския пост в двата щата през последните десетилетия. Единственият обоснован извод, който може да се направи от актуалните изборни резултати е, че крайната прогресистка левица завзема нови територии в Демократическата партия. Няма никакви други размествания на пластовете.

Нищо повече и нищо по-малко!

(От Фейсбук)