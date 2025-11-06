Александър Колячев, КЗП: Правим постоянно проверки, засега няма търговец, глобен за спекула заради въвеждането на еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

- Г-н Колячев, какъв контрол оказва Комисията за защита на потребителите, за да няма опити за спекула заради еврото?

- От 8 август започнахме активно да наблюдаваме цените на хранителните продукти, на продукти за битова употреба, фармацевтични стоки. Това се наложи след приемането на Закона за въвеждане на еврото, по който ние сме един от органите, които активно трябва да следят как работи пазарът, дали стоките увеличават цените си и на какво основание. За тази цел подбрахме списък от 101 стоки от голямата потребителска кошница.

Следим и всички дружества с над 10 млн. лв. оборот за предходната година. Те са задължени по закон да ни предоставят данни за продажбите на всеки един от техните продукти във всеки един от техните обекти, които ние публикуваме на специално разработен портал kolkostruva.bg. Към момента вече всички задължени по закона лица предоставят данни на нашата платформа.

До нея всеки един потребител, анализатор, контролен орган има достъп на ежедневна база. Данните, които предоставят фирмите, са в отворен формат и може да бъдат видени и сравнявани от всеки, който има желание.

- Колко търговци глобихте, преди да започнат всички да подават данните си?

- На около 70 дружества сме връчили по един или два акта - в зависимост от продължението на тяхното нарушение. Наказателното постановление е в размер на 30 000 лв., което при диапазон между 10 000 и 100 000 лв. е сравнително не много високо за този вид нарушение.

Правим и внезапни проверки по обектите, проверяваме достоверността на информацията, получаваме сигнали, жалби от граждани и когато имаме несъответствие в данните, които те ни предоставят, и тези на щандовете, отново предприемаме съответните мерки.

- На каква база избрахте тези 101 продукта?

- Те са предимно продукти с широко приложение и най-често купуваните продукти в голямата потребителска кошница.

- И наблюдавате ли повишение на цените при някои от тях?

- От 10 октомври, откакто функционира сайтът, до 26 октомври са наблюдавани изключително огромен брой продукти - над 90 600. Според анализа ни 95% от тях не са повишили своята цена.

Има отделни продукти, при които има известно увеличение, но не при цели браншове. Но при други има и намаление на цените.

Институциите към момента активно си съдействат и много сериозно подхождат към всички евентуални сътресения на пазара.Така че потребителите и бизнесът трябва да са спокойни, че този преход ще мине плавно, както беше заявено още в началото на годината.

- При кои продукти има увеличение?

- При кафе, захарни продукти, шоколад, паста за зъби, шампоан. Промени наблюдаваме и в някои сезонни продукти - плодове, зеленчуци. Първите поевтиняват, вторите поскъпват, но това са нормални икономически процеси.

- Това го отдавате на световния пазар или на ситуацията в България?

- Към момента не мога да анализирам, но като икономист мога да кажа, че наистина пазарните фактори са основните при определяне на цената на даден продукт. И ако на международната борса цената на суровината се покачи, несъмнено ще окаже влияние върху цената на крайния продукт и обратно.

Ако ние видим съществени отклонения от една цена, ще проверим на какво се дължи тя. И вече проверяваме активно много от случаите, които сме засекли.

- Какво означава “съществено отклонение”?

- За всяка една продуктова група “съществено отклонение” означава нещо различно. Има изготвена методика съвместно с Националната агенция по приходите, по която налагаме всички икономически фактори, които биха могли да бъдат водещи при определяне на цената, и виждаме дали това увеличение е над допустимите прагове. В такъв случай започваме проверка.

Ако търговците се обосноват правилно за увеличението, това ще бъде отчетено в нашето крайно решение. Правим конкретна допълнителна проверка за всеки един посочен икономически фактор. Съответно търговците ги проверяваме усърдно, за да установим дали няма някаква тенденция за пазарно поведение на един от участниците, което да е в ущърб на потребителите.

- Като икономист знаете, че понятието “спекула” е доста неконкретно и на свободния пазар действа пазарният принцип. Как определяте, че едно повишение на цената е непазарно - всеки може да си сложи цена, каквато си иска.

- Може, особено ако не действа Законът за въвеждане на еврото, който ясно казва, че една цена на продукта може да бъде такава, ако е икономически обоснована.

Но да, вие сте абсолютно права. Пазарната икономика е по-силният фактор, който във времето се е доказал, и не е измислено нищо по-хубаво към момента.

Но когато цели браншове започнат да вдигат един след друг цената на продуктите си заради въвеждането на еврото, това би било необосновано от наша гледна точка.

- Съгласна съм за цял бранш, но ако само един търговец вдигне цени заради еврото, пак ли ще го глобите?

- Това ще бъде санкционирано по нашия закон.

- Има ли вече глобени търговци?

- Все още не.

- Какви други глоби сте наложили по Закона за въвеждане на еврото досега?

- Направили сме над 1500 проверки за двойно обозначаване на цените.

Към момента сме установили 112 нарушения, като всеки следващ ден те намаляват. В началото процентът на дружествата, които не обявяваха правилно цените, бяха 15%, в момента са под 10%.

- В какъв размер е глобата за грешно етикетиране?

- От 400 до 7000 лв. при първоначално нарушение и се удвоява при второ. Размерът на санкцията зависи най-вече от реализираните обороти на дружествата.

- Има ли в малките населени места по-чести нарушения?

- Няма такава зависимост, даже в най-малките населени места установяваме абсолютно изрядни търговци. Което може би се дължи на информационната ни кампания, която се провеждаше последните месеци. Посетили сме 168 населени места.

- Какво ви споделят хората на тези срещи, от какво се опасяват?

- От това, че цените може да се повишат, питат какви са конкретните изисквания за връщане на ресто през януари следващата година, къде могат да обменят своите левове в евро, дали това ще е обект на допълнителни такси.

- Получавате ли жалби от потребителите?

- Да, получаваме жалби, и то все повече чрез нашето ново мобилно приложение. С него може директно чрез мобилното устройство да се подаде жалба или сигнал в няколко прости стъпки и след това да се проследи на какъв етап е производството, довело ли е до някакъв резултат, или не. Това е голямо улеснение за гражданите.

- Как преминава преходът към евро в хотелите и ресторантите?

- В началото и там налагахме много санкции - например за некоригирани менюта. Но след срещи с техни браншови организации тези проблеми бяха отстранени почти навсякъде. Проверяваме активно и всякакви други услуги.

- Във връзка с наложените санкции върху “Лукойл” наблюдавате ли повишение на цените на горивата?

- Смятам, че други институции са по-компетентни по темата, КЗП не е компетентният орган. Към момента ние наблюдаваме този пазар само ако има жалби или сигнали по отношение на конкретно увеличение. Засега такива няма.

- Какви съвети ще дадете на потребителите за предстоящия Черен петък?

- Най-важно е да са осведомени за това каква е била цената на даден продукт преди съответното намаление, защото понякога търговците злоупотребяват, вдигат цената точно преди да обявят намалението и съответно слагат измамни проценти намаление.

Когато видят процента на намалението, добре е да изчислят крайната продажна цена. Що се отнася до пазаруването онлайн, също е много важно да проверяват достоверността на сайта.

Работим много активно с ГДБОП по разкриване на измамни сайтове, които са създадени с цел да откраднат информацията от потребителя - за кредитни карти, банкови сметки, а има други, които пък изобщо не изпращат продуктите, които са закупени от клиентите. Да проверяват дали сайтът има телефон за връзка, наименование, адрес.

Когато пазаруват от сайт, от който досега никога не са пазарували, препоръчваме плащане чрез наложен платеж.

CV:

- Има магистърска степен от Barcelona School of Economics в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори

- Магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност "Маркетинг" от УНСС

- Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания

- Заемал е експертни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК

- Член е на КЗП от май 2024 г.