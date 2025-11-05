Изненада: ГЕРБ гласува с ПП-ДБ против Пеевски, „добрите сили" ваканцуват

Днес в българския парламент се случи нещо непознато от разтурянето на сглобката насам. И то се случи след повече от година на крайно враждебно отношение предимно на либералните сили срещу всичко, което от ГЕРБ правят, мислят, или не мислят да правят. Това си заслужава да бъде коментирано.

Та днес най-сетне от „ДПС Ново начало" успяха да внесат и да подложат на гласуване създаването на временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, и техните фондации на територията на България. Това само по себе си е важно, защото особено сред политически активните граждани темата за ролята на известния милиардер в политическия живот на страните от Източна Европа е меко казано дискусионна. Достатъчно е да споменем придобилото почти гражданственост определение „соросоиди" спрямо либералните сили и т.нар. „градска десница", за да си отговорим и на въпроса кои са на обратния полюс. Без съмнение сред тях са и мнозина симпатизанти на ГЕРБ.

Така стигаме до две наистина новини. Първата е, че точно парламентарната група на партията на Борисов гласува против искането на „ДПС Ново начало". Това наистина е изненадващо - тъкмо преди приемането на бюджета Борисов гласува против искането на подкрепящия го Пеевски, без когото просто бюджетът няма да мине. Нещо повече – гласува и против коалиционните си партньори, които също искат разследване на дейността на Сорос и сина му в България. Но с този един единствен ход от ГЕРБ обезцениха всички твърдения на ПП-ДБ, които се леят 24/7, как Пеевски командва всичко в тази държава. Очевидно не.

Втората новина всъщност не е новина. Тя се отнася до присъствието на депутатите от ПП-ДБ в зала при гласуването. Забележете – за да се предотврати създаването на тази комисия, което е изключително важно за градските либерали, всичките им депутати в единен строй, както казвахме в казармата, трябваше да са на „огневата линия". А какво се получи? От 66 народни представители в ГЕРБ, в пленарната зала са 61 и всички гласуват „против", или „въздържал се", което на практика е едно и също. А от ПП-ДБ присъстват в зала 24 от общо 36 депутати. Тоест – една трета от цялата им парламентарна група отсъстват и очевидно изобщо не ги интересува проблемът с комисията.

А в същото време някои симпатизиращи на опозицията медии изчисляват, че с гласовете на отсъстващите комисията нямаше да мине.

Защо казвам, че това отсъствие не е точно новина? Защото това пренебрежително и дори безотговорно поведение на т.нар. либерални сили си е по традиция. Помня старата сглобка с Реформаторския блок, когато имаше уникални ситуации, при които депутати от РБ масово отсъстваха от парламента и ГЕРБ им правеше мнозинството за приемане на собствените им внесени закони. По едно време на Борисов му писна и ги скастри, че самите те трябва да обикалят по парламентарни групи и да търсят подкрепа за собствените си закони. Ярък пример за това беше, че накрая Радан Кънев и Христо Иванов тръгнаха по стаите на опозицията да защитават конституционните промени и тогава се роди паметната среща в стаята на ДПС и постигането на „историческия компромис".

В заключение – дали Борисов е изчислил, че с гласовете на ГЕРБ предложението за комисията „Сорос" ще мине, дали го е договорил стратегически с коалиционните си партньори и т.н. – не зная, но не мисля. Най-малкото, защото няма как да е преценил степента на безотговорност (точната дума е мърлящина) на депутати от ПП-ДБ, които ще отсъстват. Правилото е, че се коментира само публична информация, а какво е зад кулисите, можем само да гадаем. Обзалагам се, че ако ГЕРБ бяха подкрепили създаването на тази комисия, еднозначният коментар щеше да бъде: „Пеевски командва всичко."

Ами не, не командва. И извинете за отклонението, но вчера Пловдивският апелативен съд върна кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер от АПС на мястото му. И все още не се е снимал „под герба".