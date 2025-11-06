ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Едуард Папазян!

Само в "24 часа" на 6 ноември: 10 имена сменил странният украински кораб, преди да стигне до Бургас

2304

Само в "24 часа" на 6 ноември четете:

  •  10 имена сменил странният украински кораб преди да стигне до Бургас
  • Какво е направила Комисията за защита на потребителите, за да няма спекула с цените заради еврото
  • Първата главна роля на Весела Бабинова - критика от Димитър Стайков
  • Липсата на ред ни кара да вярваме на врачки и магии - анализ на доц. Николай Димитров

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

