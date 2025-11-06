4 пъти повече от нас шведите използват изкуствения интелект (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България е почти на опашката с 6% дял предприятия, които работят с изкуствен интелект срещу средно 13,4% в целия Евросъюз. Това показват данни на Евростат от 2024 г.

Утешителното е, че последните две места сред 27-те държави в ЕС по този показател са за Полша (5,9%) и Румъния с едва 3%, използващи ИИ.

Първото място е за Дания, в която 27,5% от компаниите имат дейности, които се управляват от ИИ.

Второто място е за Швеция (25%), а третото за Белгия (24,7%).

В челната петица още са Люксембург (23,7%) и Нидерландия (23%).

Компаниите в Словения, Австрия, Германия и Малта с внедрени нови технологии с ИИ са около една пета.

Ирландия и Естония са напреднали повече от Италия и Франция, показват още данните.