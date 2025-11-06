4 пъти повече от нас шведите използват изкуствения интелект (Графика)

България е почти на опашката с 6% дял предприятия, които работят с изкуствен интелект срещу средно 13,4% в целия Евросъюз. Това показват данни на Евростат от 2024 г.
Утешителното е, че последните две места сред 27-те държави в ЕС по този показател са за Полша (5,9%) и Румъния с едва 3%, използващи ИИ.
Първото място е за Дания, в която 27,5% от компаниите имат дейности, които се управляват от ИИ.
Второто място е за Швеция (25%), а третото за Белгия (24,7%).
В челната петица още са Люксембург (23,7%) и Нидерландия (23%).
Компаниите в Словения, Австрия, Германия и Малта с внедрени нови технологии с ИИ са около една пета.
Ирландия и Естония са напреднали повече от Италия и Франция, показват още данните.