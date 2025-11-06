ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роден в Украйна българин стана световен шампион по...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21656653 www.24chasa.bg

4 пъти повече от нас шведите използват изкуствения интелект (Графика)

4140

България е почти на опашката с 6% дял предприятия, които работят с изкуствен интелект срещу средно 13,4% в целия Евросъюз. Това показват данни на Евростат от 2024 г.

Утешителното е, че последните две места сред 27-те държави в ЕС по този показател са за Полша (5,9%) и Румъния с едва 3%, използващи ИИ.

Първото място е за Дания, в която 27,5% от компаниите имат дейности, които се управляват от ИИ.

Второто място е за Швеция (25%), а третото за Белгия (24,7%).

В челната петица още са Люксембург (23,7%) и Нидерландия (23%).

Компаниите в Словения, Австрия, Германия и Малта с внедрени нови технологии с ИИ са около една пета.

Ирландия и Естония са напреднали повече от Италия и Франция, показват още данните.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анализи

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)