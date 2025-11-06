Стрес и изненади отвсякъде. Как да не вярваш в магии и заговори?

А пазарът на паранормални услуги експлоатира тази зависимост

Как българите балансират между рационалното и свръхестественото, показва проучване на Изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”. 58% вярват, че има хора със свръхестествени способности, 56% - в проклятия и урочасвания, а 65% вярват в кармата. 38% пък споделят, че са посещавали гледачка или ясновидец.

За коментар по темата “24 часа” потърси социалния психолог доц. Николай Димитров.

Числата говорят за много широко разпространено смесване между религиозна, езотерична и популярна духовност. Хората търсят смисъл и предвидимост при несигурни условия: загуби, особено на близък, политическа нестабилност, икономическа несигурност и т.н. Вярата в карма, в предзнаменования, в живота след смъртта дава една рамка, която

намалява екзистенциалната тревожност

Ако човек загуби близък, най-лесният механизъм за справяне е да си представи, че все някога и някъде отново ще бъдат заедно, и това успокоява. Когато хората не могат да си обяснят външната ситуация, често търсят мистични обяснения защо нещо се случва на самите тях тук и сега.

Става дума за една продължаваща от доста време генерализирана несигурност, която е породена от самата среда - реалният контрол върху случващото се в живота ти намалява, има слаби институции. Затова и хората компенсират и започват да вярват в проклятия, в кармата и ясновидството - те им дават усещане за ред и предвидимост в живота им.

Предпочитаме да живеем в познаваем, ако не и в изцяло познат свят. Когато са ни подредени събитията в живота, тогава можем да обърнем внимание на по-важните неща.

Но когато няма естествени източници на информация, на потвърждение, на контрол, на ред, започваме да приписваме свръхестествени причини на случващото се. А това пък лесно води до вярвания в духове, проклятия, в екстрасенси и във всевъзможни други паранормални явления. Емоционалните, интуитивните и

свръхестествените обяснения често доминират в състояние на стрес

А ние сме в един перманентен стрес дори на държавно ниво.

Има много други фактори, които усилват подобни тенденции. На първо място това е доверието в институциите. Ниското доверие в държавната власт, в съдебната система, в здравеопазването, в медиите насърчава търсенето на алтернативни източници на авторитет.

И най-лесно в такива източници на авторитет се превръщат гледачи, астролози, екстрасенси - хора, които осигуряват ред, от който ние имаме голяма нужда, а пък не ни се предоставя от официалните агенти на контрола.

Например поне една и две телевизии вечер излъчват предавания с екстрасенси и с врачки. А социалните мрежи още повече усилват пробива им и подвеждането по мистични наративи. Тези услуги и практики стават все по-леснодостъпни и съответно по-популярни.

Има и нещо друго и това е културната хибридизация - прословутият

синтез между езичество и религия, с който в България дори се гордеем

в някаква степен. За усилването на суеверията спомага отслабването на влиянието на традиционната религия у нас, а именно православието.

Ако религията по времето на комунизма бе сведена буквално до циркаджилък, през последните 30 пък и повече години нещата не са се променили, особено при пасивността на православната ни църква.

Така се оказва, че моралната рамка, която трябва да получим от официалната и държавотворната религия, се заменя от един морален ред, който е осигурен от суеверието.

А ситуацията съвсем не е безобидна и отвъд религията. Разпадът на доверието в институциите води до увеличаване на доверието към алтернативните източници на утеха.

Когато си отчаян, имаш нужда от възмездие - да видиш, че нещата не остават без отговор. Например в случай някой да ти навреди - че този човек ще получи реципрочно наказание или възмездие за това, което ти е сторил. И понеже властта не дава отговори и не овъзмездява, човек се обръща към свръхестествените вярвания. Особено ако те успокояват, че всичко се връща, че виновникът ще бъде наказан, че има карма. Когато индивидът не може да намери ред от нормалните агенти на властта, търси реда в паранормалните агенти на някаква паранормална власт.

И пазарът на духовни услуги започва много охотно да

експлоатира уязвими хора,

при които даже може да се създаде цикъл на зависимост.

Виждаме колко много хора започват да се държат сякаш имат наркотична зависимост и потребност от това да се срещнат с екстрасенса, който или да им предскаже бъдещето, или да им разтълкува предзнаменованията, или да им направи зодиакална карта кога да заченат и кога да родят детето си.

Но преди да виним хората за това, че нямат правилни вярвания, трябва да си зададем въпроса защо изобщо им се налага да прибягват до свръхестественото. Дали пък не е въпрос именно на укрепване на институционално доверие?

Със сигурност обаче

суеверието няма да изчезне

То е нещо, което ни съпътства още от ранните етапи на човека като мислещо и рационално същество. Това няма как да се промени, защото ние винаги ще търсим отговори. И когато не можем да ги намерим по една или по друга причина по официални пътища, винаги ще се опитваме да намерим както отговорите, така и утехата, по неофициални. Но ще е пагубно, ако започнем да превръщаме паранормалното в норма.

Така че трябва да се опитаме да възстановим нормалните социални взаимодействия, които по принцип са изискуеми за нормалното съществуване на един човек. Когато си в подреден, предвидим, логичен свят, няма да имаш нужда от някаква паралелна логика за света около теб.