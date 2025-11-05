Честито на Голямата ябълка! Новият кмет е две в едно - комунист и ислямист

“От всекиго според способностите - всекиму според потребностите!” Това е принципът, върху който ще се гради управлението на най-популярния мегаполис от нашата съвременност - Голямата (червена) ябълка. (Политологът цитира пост в социалните мрежи на новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани. Всъщност това е основният принцип на комунизма, според всички учебници по научен комунизъм - б.ред.)

В миналото съм живял в някои “полиси”, които не бяха чак “мега”, но имам представа какво се случва с населените места и тяхното градоустройство, когато чичковите червенотиквеничковчета нагазят в общинското управление.

Нищо де - нека и в Ню Йорк да видят какво се случва, когато прогресивните сили налазят трудещите се маси... В случая - в особено хардверсия - освен комунист кметът се оказва и ислямист! Две в едно - честито!

(От фейсбук)