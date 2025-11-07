ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъждовете продължават и на 7 ноември

Само в "24 часа" на 7 ноември: Хлябът ни с най-малко сол в Европа, млякото – с най-малко захар

Само в "24 часа" на 7 ноември четете: 

Хлябът ни с най-малко сол в Европа, млякото – с най-малко захар

Кое е вярното: банелите, спането по корем, травмите, големината на гърдите допринасят за рак?

Ако се вложат 100 млн. лв. за стимули за нови коли, 150 млн. ще се върнат обратно в бюджета - интервю с Александър Костадинов, председател на Асоциацията на автомобилните производители

Вижте първите страници на "24 часа" от 7 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)