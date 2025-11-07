Александър Костадинов: Ако се вложат 100 млн. лв. за стимули хората да купуват нови коли, 150 млн. ще се върнат в бюджета

Не очаквам вдигане на цените заради стандарта Евро 7 Софийски автосалон догодина няма да има, казва председателят на Асоциацията на автомобилните производители

Замърсяване на въздуха, висока смъртност от катастрофи - така е, когато имаме 3,6 млн. возила по пътищата, част от тях в лошо състояние

Въпреки ръста България е на последно място в ЕС по проникване на нови автомобили

Софийски автосалон догодина няма да има

- Г-н Костадинов, българският автомобилен пазар отбеляза рекорден ръст за целия ЕС през септември. Ще се окаже ли тази година с повече продажби от 2008-а, когато бяха отчетени 45 143 нови леки автомобила?

- Пазарът на нови автомобили в България се развива окуражаващо. Струва ми се, че все повече потребители разбраха, че покупката на чисто нов автомобил е по-доброто решение пред употребяван, а и в крайна смета по-евтиното в средносрочен план. Новият автомобил е несравнимо по-екологичен, икономичен и безопасен.

От друга страна, базата, от която тръгва пазарът, е ниска. България е на последно място в ЕС по проникване на нови автомобили. В този смисъл се надявам, че ръстът ще се ускори, защото в момента ситуацията е изключително тревожна. Замърсяването на въздуха, смъртността при катастрофи, нелицеприятните гледки на опустошени зелени зони в кварталите са част от това да имаме над 3,6 милиона автомобила по пътищата - част от тях в лошо техническо състояние.

Възможно е да надскочим продажбите на леки автомобили спрямо 2008 г., но за съжаление, не и целия пазар тогава, включващ и лекотоварни коли.

Средносрочните ни очаквания са, че пазарът на леки и лекотоварни автомобили може да достигне и дори да задмине 60 000 продажби към 2027-2028 г. И това ще е страхотна новина за страната, защото прави икономиката по-конкурентна, а градовете и живота ни по-чисти и устойчиви.

- Какви са причините за ръста на пазара на нови автомобили, въпреки че цените им определено изпреварват темпа на инфлацията?

- За разлика от много други индустрии, които вдигат цените механично, автомобилната създава повече стойност за по-малко пари. Всеки нов автомобил стандартно е екипиран с технологии, които намаляват разхода на гориво и въглеродните емисии, с напредничави системи за пасивна и активна безопасност или за комфорт, по-дълга гаранция и много други. Клиентите получават много повече за парите си днес, отколкото преди 5 или 10 години.

- През деветте месеца на годината в България са регистрирани 1673 нови електрически коли, което е ръст от 54,6%, а дизеловите намаляват до 2735 - спад от 9,2%. Очаквате ли догодина електромобилите да задминат по продажби дизелите?

- В Европа отдавна електрическите автомобили изпревариха продажбите на дизелови. При нас този процес ще отнеме повече време, но без съмнение ще се случи. Процесът ще се ускори допълнително от Евро 7, чиито изисквания специално към дизеловите мотори ще са значителни. Но големите предизвикателства са във вноса на стари дизелови автомобили, които влошават допълнително чистотата на въздуха заради високите нива на азотни окиси.

- Има ли статистика колко от продажбите на нови леки автомобили у нас са на физически лица и фирмени и има ли изменение на тенденциите?

- За съжаление, липсва надеждна информация за много аспекти от пазара на нови автомобили, включително и за типа клиенти. Нашите очаквания са, че около 60-70% от пазара се движи от компании, но делът на частните лица се увеличава.

- Колко от тези продажби на нови леки автомобили са свързани с големи държавни поръчки?

- Държавата може да влияе значително на пазара и особено в дадени сегменти в определени години. За индустрията ще е чудесно, ако държавните поръчки са предвидими и разпределени равномерно през годините.

- Какъв дял от продажбите се осъществяват на лизинг и колко от клиентите се възползват от остатъчната стойност на един автомобил в края на лизинга и гаранцията?

- Около 80% от продажбите на нови автомобили са на финансов или оперативен лизинг, като финансовият е най-предпочитаната форма на финансиране.

Особено клиентите, които могат да си го позволят, предпочитат да подменят своя нов автомобил на всеки 5-6 години, тъй като това е и икономически изгодно. Лоялността е функция на много елементи като опит с ритейлъра, нови технологии, актуални модели и прочее. Интересно е, че при електрифицираните автомобили лоялността е по-малка.

- Има ли още шанс и българските клиенти да се възползват от субсидии при покупка на електромобил. Водят ли се разговори с държавата по този въпрос?

- Българските държавници са в дълг към нашето общество в това отношение. Единствената страна в ЕС, която няма политика за стимулиране на съвременната мобилност и ограничаване на силно замърсяващите автомобили, е България. А нуждата от подобна стратегия я вижда всекидневно.

Автомобилният ни парк е най-старият, има преждевременна смърт на 12-15 хил. души на година, причинена от замърсяване на въздуха, държим печалното първо място на смъртни случаи при катастрофи и прочее.

Основната причина не е стандартът ни на живот, а липсата на политика от страна на държавата за ограничаване на силно амортизираните и замърсяващи автомобили и насърчаване на новата мобилност. Първото възражение при дискусия за стимули е липсата на пари в бюджета, но е неоснователно.

Ако правителството вложи 100 млн. лв. в подобна програма, само от преките данъци фискът ще получи над 150 млн. Ако добавите и непреките, сумата ще нарасне. Нашата визия е за финансови стимули за покупка на нов електрифициран автомобил при връщане на стар, силно замърсяващ. Но целта тук би трябвало да е да започне процес по подмяна на автопарка, което означава по-чист въздух, по-малко фатални катастрофи, по-приветливи градове, по-малко замърсяване на природата.

Предстои да се приеме Закон за електрическата мобилност, който в сегашната си форма е изключително пожелателен. Надяваме се, че парламентът ще намери начин да заложи конкретни мерки и цели, за да се изпълни с конкретен и практичен смисъл. За целта ни трябват държавници, не политици.

- Споделяте ли мнението, че през следващата година новите автомобили ще поскъпнат средно с поне 2000 евро заради въвеждането на по-строгия екологичен стандарт Евро 7?

- Изискванията на Евро 7 към бензиновите мотори са същите като при настоящия стандарт. Промени има при фините прахови частици за гуми и спирачки. Не смятам, че е основателно да се очаква подобно повишение при бензиновите коли заради новия екостандарт.

- Може ли поевтиняването на батериите да доведе до намаление на цената на електромобилите?

- Ние вече живеем в ерата на достъпните електрически автомобили. Този процес ще се ускори в следващите години, защото се инвестират огромни средства в развитие на тези технологии и производствен капацитет. Цената на автомобилите с ДВГ също ще търпи развитие основно заради изискванията за въглеродна неутралност.

В България можете да си купите електрически автомобил от среден клас за 50-60 хил. лв. Ако сметнете разходите за подобен с двигател с вътрешно горене, ще откриете, че за 2-4 години ще ви излезе по-евтино притежаването на електрическа кола заради по-ниски разходи за гориво и поддръжка.

- Какво е бъдещето на плъгин хибридите? Някои предричат края им с навлизането на Евро 7 и новите измервания на емисии в реално време. Защо в България зареждаемите хибриди не могат да се наложат на пазара?

- Плъгин хибридите и техните варианти са технологията, която ще помогне за прехода към изцяло електрическа мобилност. Доскоро PHEV (плъг ин хибрид) изминаваше само на ток 20-30 км. В следващите месеци на пазара излизат версии, които могат да изминат 150-200 км на електрически заряд, което е коренна промяна за потребителите, които имат притеснения относно пробега или се чувстват по-сигурни при добрите стари технологии. Такава система може да бъде изцяло електрическа в града и голям пробег извън него, подпомогнат от ДВГ.

В България няма никакви стимули за покупка на PHEV, а тяхната цена е по-висока от традиционния двигател. Но с развитие на пазара и технологията все повече клиенти ще вървят в посока електрифицирани автомобили.

- Ще успее ли германското лоби да запази двигателите с вътрешно горене и след 2035 година?

- Забраната, наложена от ЕК, за продажби на автомобили, изхвърлящи въглеродни емисии, след 2035 г. има много измерения.

Ще е чудесно, ако Европа стане енергийно независима. Въздухът ще се подобри, особено в страни като България. Това означава десетки хиляди животи спасени на година, например. Има научен консенсус за затоплянето на климата и потенциалните разрушителни ефекти върху нашата цивилизация и планетата.

Но ще бъдат загубени много работни места, веригите на доставки могат да се изместят на изток. Част от европейските производители се забавиха с разработването на електрифицирани автомобили, а темата с китайските производители също е на масата. Има различни организации, които лобират в едната или другата посока. Какъв ще е резултатът, е трудно да се прогнозира, но е вероятно да има рекалибриране.

И Еврокомисията, и местните правителства могат да инвестират повече за по-достъпни електрически автомобили и по-добре развита инфраструктура. Нова е идеята за достъпен електрически компактен автомобил, произведен в Европа, което може да се окаже много добра опция за част от потребителите.

- Инфраструктурата от зарядни станции в България достатъчна ли е за електрическите автомобили, които в момента се движат по нашите пътища? И къде се намираме като брой зарядни станции спрямо другите европейски страни?

- Инфраструктурата в България изпреварва проникването на електрически автомобили с много. Имаме около 2800 публични станции при общо малко над 25 000 електрически коли. Това не означава обаче, че трябва да спираме с развитие на мрежата. Нужни са повече супербързи зарядни, особено по междуградските пътища.

Най-голямото предизвикателство остава ниският брой електрифицирани автомобили и това се дължи на странната политика на държавата да стимулира на практика вноса на силно амортизирани и замърсяващи превозни средства.

- Как ще се развият китайските марки на европейския и в частност на българския пазар? Кои марки ще стъпят скоро и у нас?

- Китайските марки вече имат 5% дял от европейския пазар. В следващите няколко години могат да стигнат 10 или 15% за сметка на местните производители. Ако това се случва в честна конкуренция, печели клиентът. Ако има нелоялни практики, губят всички. България доскоро не беше в радара на китайските производители, но очаквам в следващите месеци да влязат гигантите като BYD, Chery/Ebro, MG и други.

- Ще има ли догодина софийски автомобилен салон?

- Най-вероятно другата година ще е нулева за автомобилното изложение, за мое съжаление. Пазарът и светът се променят и нашата индустрия - също. Надявам се, че тази пауза ще помогне на всички представители на световни автомобилни марки да преформатират очакванията си и през 2027 г. да имаме един от най-големите и хубави автомобилни изложения в Европа, както беше през 2024-а.

