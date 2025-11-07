Изборът на левия радикал Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк на 4 ноември бе новина, която остави в сянка други два избора, които могат да се окажат от по-голямо значение за развитието на политическия процес в САЩ в перспективата на очакваните междинни избори през ноември 2026 г. На 4 ноември изборите за губернатор на щатите Вирджиния и Ню Джърси бяха спечелени от две представителки на умереното крило на Демократическата партия, които спечелиха предварителните избори в своята партия срещу съперници от радикалната левица на демократите. Губернатор на Вирджиния стана Абигейл Спанбъргър, а на Ню Джърси - Мики Шерил.

Коментарите на консервативните медии и политици проявиха тенденция към омаловажаване на резултатите от двата избора за губернатор, което е разбираемо. Те подчертаха факта, че двата щата традиционно гласуват по-скоро за демократите, отколкото за републиканците. Това е отчасти вярно (от 2010 до 2018 г. губернатор на Ню Джърси е известният републикански политик Крис Кристи). Но важното в тези два избора за губернатор е успехът на двете дами, които заложиха своята кампания върху умерена центристка политическа позиция, въпреки мощния процес на олевяване и радикализация на тяхната собствена Демократическа партия.

Както засилването на позициите на крайната десница в лицето на МАГА, така и на крайната левица в лицето на многообразни движения от типа на "woke", "Black Lives Matter", групи на симбиоза между крайно левичарство и ислямизъм (в подкрепа на Палестина и нейни радикални групировки), водят до изпепеляване на политическия център в американската политика. Поляризацията унищожава основното достойнство на американската политическа система - способността за договаряне на компромиси в центъра по повод на ключови проблеми от национален интерес. Америка ще бъде в криза докато тази поляризация вляво и вдясно диктува посоката на политическия дебат. Поляризацията не е собствено политическа - тя се разгаря на терена на самото общество, преди да рефлектира върху политическите процеси и институции.

Ако на междинните избори през ноември 2026 г. се появят повече успешни фигури - както републиканци, така и демократи - които да апелират за подкрепа към по-умерените слоеве на американското общество и да преследват разбирателство между двете страни по основни национални каузи, Америка ще получи шанс да укроти демоните на културния и политически радикализъм. Ако това не се случи - нарастват рисковете културните войни да прерастнат в открита гражданска война, раскъсваща институционалната тъкан на американската политическа система и на самото американско общество.

