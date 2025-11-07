Всички водачи влизат в България, шофират както си искат и я напускат безнаказано

Получавам по пощата глоба от Великобритания: шофирала съм наетия автомобил по частен път за който трябвало да платя в рамките на 24 часа, но не съм (от къде да ми хрумне, че някакво парче от шосето е частно! - вече ще знам и за това да проверявам предварително!).

Затова хората ми изпращат писмо на български език и обясняват, че ако това е първото ми нарушение на A282 Dartford-Thurrock Crossing, мога да заплатя само сумата за преминаване - сумата е обърната в евро и възлиза на 3,05 евро. Ако обаче не я платя веднага, дължа глоба в размер на 45 евро в рамките на още седмица и ако съвсем се направя на гявол, след тази седмица вече трябва да платя 90 евро, след още седмица са 130 евро. После вече следват по-скъпи и по-неприятни мерки и няма измъкване! - това го знаят всички осъдени българинчета, решили, че като са се върнали в България, няма да им блокират сметките със съдебно решение от друга държава.

В писмото е приложен QR код, сканирам го, плащам 3-те евро, но все пак искам да съм сигурна, че не дължа и следващите 45 евро, както е описано. За целта влизам в правителствения сайт, написвам номера на колата и номера на глобата и излиза съобщение:

"Вие сте коректни и не дължите абсолютно нищо в този момент."

Замислих се дали ако съм британски, германски, турски, танганайски водач, направил пътно нарушение в България, като например да прелетя с 200 и бясно мигане по единствената ни магистрала на влизане в София, някога ще получа каквото и да е съобщение?

За създаването на електронно правителство писах за първи път през 2007 година. После писах, че ще стартира до няколко дни през 2011 година. А миналата седмица разбрахме, че и засичането на средна скорост на няколко места в България било пълен майтап - те засичали нарушенията, ама никой не можел да ги санкционира, щото НАП и МВР още не знаели как да си говорят, а дори няма сървъри на които да се съхранява информацията от тях.

Всички водачи на МПС влизат в България, шофират както си искат и я напускат безпроблемно и безнаказано. Ние сме богати хора и явно съвсем целенасочено не желаем да събираме милиони годишно от такива санкции.

Поздрав от мястото докъдето съм стигнала без да платя за преминаване по частна шосейна отсечка

(От фейсбук)