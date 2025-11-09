Жертва на безмилостната централизация на властта в Украйна ли е Кудрицки?

Когато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна преди почти четири години, Володимир Кудрицки, тогавашен шеф на украинската държавна енергийна компания „Укрэнерго", се бореше да запази "осветлението включено".

По някакъв начин той успя и продължи да го прави всяка година, спечелвайки уважението на енергийните мениджъри по целия свят, като гарантираше, че страната е в състояние да устои на руските ракетни и дронови удари по електропреносната мрежа и да избегне катастрофални прекъсвания на електрозахранването – до момента, в който беше принуден да подаде оставка през 2024 г.

Уволнението на Кудрицки беше осъдено от много хора в енергийния сектор и предизвика тревога в Брюксел. По това време Кудрицки заяви пред "Политико", че е жертва на безмилостната централизация на властта, която украинският президент Володимир Зеленски и неговият влиятелен шеф на кабинета Андрий Ермак често преследват. Той каза, че се страхува, че „корумпирани лица" ще поемат контрола над държавната компания.

Според неговите поддръжници именно този вид изказвания – и отказът му да мълчи – обясняват защо Кудрицки се озова в затворена с стъкло кабина в съдебната зала в центъра на Киев миналата седмица, където бе обвинен в злоупотреба с власт. Сега опозиционните депутати и активисти от гражданското общество са вдигнали ръце, наричайки това поредния пример за това как украинското ръководство използва правото, за да сплаши опонентите си и да заглуши критиците, като ги обвинява в корупция или в сътрудничество с Русия. Кабинетът на Зеленски отказа да коментира.

Други, които са получили същото отношение, включват предшественика на Зеленски на поста, Петро Порошенко, който беше санкциониран и обвинен в корупция тази година – ход, който може да му попречи да се кандидатира на бъдещи избори. Санкциите често са били заплашвани или използвани срещу опоненти, като ефективно замразяват активи и блокират санкционираното лице да извършва каквито и да е финансови транзакции, включително използване на кредитни карти или достъп до банкови сметки.

Оттогава Порошенко обвинява Зеленски в „авторитаризъм" и в опит да „премахне всеки конкурент от политическата сцена".

Това може да обясни и защо Кудрицки е бил подведен под отговорност, според опозиционния депутат Микола Княжицки, който счита, че използването на правни средства за дискредитиране на опонентите ще се влоши, тъй като президентската администрация се подготвя за евентуални избори през следващата година в случай на примирие. Той се опасява, че те използват съдилищата, за да „изчистят полето от конкуренти" и да организират нечестни избори.

Други, сред които известната украинска активистка и ръководителка на Центъра за антикорупционни действия Дария Каленюк, твърдят, че президентът и неговата клика използват войната, за да монополизират властта до такава степен, че това заплашва демокрацията в страната.

Каленюк беше в съдебната зала по време на двучасовото предявяване на обвинението срещу Кудрицки и се присъедини към твърдението на бившия енергиен шеф, че обвинението е „политическо". Според Каленюк делото няма никакъв правен смисъл и тя заяви, че всичко звучи „още по-странно", след като прокурорът подробно изложи обвиненията срещу Кудрицки: „Той не успя да докаже, че е имал някаква материална полза" от инфраструктурен договор, който в крайна сметка не беше изпълнен, обясни тя.

Делото е свързано с договор, който Кудрицки е одобрил преди седем години като тогавашен заместник-директор по инвестициите на „Укрэнерго". Но подизпълнителят дори не започна работа по възложените инфраструктурни подобрения и „Укрэнерго" успя да си върне авансовото плащане, което беше направено.

Неспокойството на Каленюк се споделя и от опозиционната депутатка Ина Совсун, която заявява, че „няма доказателства, че [Кудрицки] се е обогатил".

„Нямаше нанесени щети. Не мога да не мисля, че всичко това е политически мотивирано", каза тя.

Совсун се яви на съдебното заседание, за да се предложи като гарант за освобождаването под гаранция, ако е необходимо – други двама депутати също се предложиха за гаранти, но съдията вместо това реши да приложи друга процедура, за да освободи Кудрицки от предварително задържане, като изисква заплащането на гаранция в размер на 325 000 долара.

Един висш украински съветник, който пожела да остане анонимен, за да може да говори за случая, отхвърли описанието на защитата на делото срещу Кудрицки като политически мотивирано и заяви, че обвиненията в злоупотреба с власт са неоснователни. „Хората трябва да изчакат пълното разглеждане на делото", добави той.

Но за бившия вицепремиер Иванна Климпуш-Цинцадзе случаят „не изглежда добре от никакъв ъгъл – нито от вътрешна гледна точка, нито по отношение на международните партньори". Според нея моментът е неблагоприятен за Украйна, тъй като съвпада с продължаващите призиви на Киев за повече европейска енергийна помощ преди това, което вероятно ще бъде най-опасната зима от началото на войната.

С нарастващите ракетни и дронови атаки на Русия в много по-голям мащаб от преди, енергийното предизвикателство за Украйна вероятно ще бъде още по-голямо. И за разлика от предишните зими, атаките на Русия са насочени към съоръженията за сондиране, съхранение и разпределение на природен газ в Украйна, в допълнение към електроенергийната мрежа. Шестдесет процента от украинците в момента разчитат на природен газ, за да поддържат домовете си топли.

Някои украински енергийни мениджъри също се опасяват, че преследването на Кудрицки може да е част от превантивна тактика за търсене на изкупителна жертва, за да се прехвърли вината в случай, че енергийната система на страната вече не може да издържи руските атаки.

Позовавайки се на анонимни източници, преди две седмици украинското медийно издание „Украинска правда" съобщи, че бивши енергийни мениджъри се опасяват, че ще бъдат обвинени, че не са направили достатъчно, за да подобрят устойчивостта на енергийната инфраструктура и да укрепят съоръженията.

„Сега им трябва изкупителна жертва", заяви пред Политико" експерт по външна политика, който е консултирал украинското правителство. „Има части от Украйна, които вероятно няма да имат електричество до пролетта. В апартаментите в Киев вече е 10 градуса по Целзий, а градът може да претърпи продължителни прекъсвания на електрозахранването. Хората вече са ядосани от това, така че президентската канцелария се нуждае от изкупителни жертви", каза той, говорейки при условие за анонимност, за да може да обсъди свободно въпроса.

„Опозицията ще обвини Зеленски, че е подвел Украйна, и ще твърди, че той вече е трябвало да има планове за действие в извънредни ситуации, за да предотврати продължителни прекъсвания на електрозахранването или голяма студ", добави той.

Старши научен сътрудник в Атлантическия съвет и автор на „Битката за Украйна" Адриан Каратницки също се тревожи за посоката, в която се движи политиката. „Макар да е вдъхновяващ и смел лидер във време на война, в управлението на Зеленски има наистина тревожни елементи", каза той.