Хърватия забрави куната и че е имала проблеми с цените

1480
Точно преди две години Хърватия премахна своята - куната, и въведе единната европейска валута. СНИМКА: pixabay

Винаги е добре някой да е минал преди теб по една пътека, за да я отъпче. Или да се възползваш наготово от неговия опит, както става в случая с преминаването от лева към еврото.

Точно преди две години Хърватия премахна своята - куната, и въведе единната европейска валута. Това се случи във възможно най-неподходящия момент - енергийните цени в Европа и целия свят растяха с бесни темпове и инфлацията беше осезаемо по-висока от сегашната.

При това курсът на куната спрямо еврото съвсем не позволяваше лесни сметки наум, както е при нас - умножаваш по две и веднага разбираш дали те мамят или не. Едно евро струваше 7,5 куни.

Но само година и 10 месеца след промяната хърватите вече са забравили проблемите. Днес усещат само ползите - членове са на най-големия валутен съюз в света, лихвите са значително по-ниски отпреди, чуждите инвестиции са се увеличили, а възнагражденията са по-високи. Значи плачът е излишен.

