Само в "24 часа" на 10 ноември: Касиерката в магазина изчезва – ако сами сканирате и плащате с карта, пестите 30% време

Двама пенсионери ще унищожат света - анализ на Валери Найденов
Четенето е новото секси - младите възраждат навика
След огромния пожар врани дупчат временния покрив на гимназията в Трявна, ремонт - напролет
Идва най-лошият грип от десетилетие заради мутирал летен вирус
Касиерката в магазина изчезва – ако сами сканирате и плащате с карта, пестите 30% време
Хърватия 2 г. след еврото: цените не са скочили, хората вече свикнаха, повече плащат с карта
За един уикенд бензинът и дизелът поскъпнаха с 3 ст.
