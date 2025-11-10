ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 10 ноември рожден ден имат

Само в "24 часа" на 10 ноември: Касиерката в магазина изчезва – ако сами сканирате и плащате с карта, пестите 30% време

На 10 ноември в "24 часа" четете:

Двама пенсионери ще унищожат света - анализ на Валери Найденов

Четенето е новото секси - младите възраждат навика 

След огромния пожар врани дупчат временния покрив на гимназията в Трявна, ремонт - напролет

Идва най-лошият грип от десетилетие заради мутирал летен вирус

Касиерката в магазина изчезва – ако сами сканирате и плащате с карта, пестите 30% време

Хърватия 2 г. след еврото: цените не са скочили, хората вече свикнаха, повече плащат с карта

За един уикенд бензинът и дизелът поскъпнаха с 3 ст.

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

   

                                                                                                                           
           

                                                                                                                                                                                   

