Как Русия използва престъпници за хибридната си война

За целите на хибридната си война срещу Европа Русия е създала мрежа от агенти. Те извършват саботажни действия в Европа, а Москва специално набира мъже с криминално минало.

До този извод стигат експерти от неправителствената организация GLOBSEC и Международния център за борба с тероризма (ICCT) в съвместно проучване, озаглавено "Престъпността като инструмент за водене на хибридна война в Европа".

Проучването осветлява тактиката на Москва в контекста на войната в Украйна. То показва, че "хибридните операции не са второстепенен елемент, а централен стълб на руската стратегия". Изследователите сравняват тази тактика с действията на Ислямска държава (ИД) - терористичната организация, която някога набираше криминално проявени в Европа.

"Този път обаче не става дума за терористична организация, а за цяла държава, която насърчава набирането на кадри и операциите", подчертава проучването.

Рускоговорещи мъже с криминално минало

От януари 2022 г. до юли 2025 г. в няколко европейски държваи - основно в Полша и Франция - са били извършени 110 опита за саботаж и атентати, свързани с Русия. 89 от тях са били успешни, а 21 са били предотвратени. Авторите на проучването подчертават, че броят на предотвратените саботажи вероятно е значително по-висок, тъй като тайните служби не винаги разкриват такава информация.

Експертите са идентифицирали 131 лица, участвали в тези инциденти. Най-малко 35 от тях са имали криминално досие и са били вербувани в затвора или чрез престъпни организации, научаваме още от проучването.

За саботажни действия в Европа Кремъл набира предимно мъже на възраст около 30 години, които в повечето случаи са от постсъветски държави, говорят руски и се намират в затруднено положение. Набирането често се извършва онлайн, най-често чрез Телеграм, както и през роднини и приятели.

Основният стимул за набирането на извършители са парите. Те варират от по-дребни суми в евро - за разпространение на проруски листовки например, до значителни стимули, когато става въпрос за нападения срещу критична инфраструктура, се посочва в проучването.

Наказание за Европа заради подкрепата за Украйна

За финансирането на тези дейности Москва използва и незаконни средства, за да заобиколи западните санкции. "Тези канали позволяват на Кремъл да заобикаля ограниченията и в същото време да използва по-активно тези престъпни мрежи в стратегията си за хибридна война", пишат авторите на проучването.

"Незаконните финансови потоци, престъпната дейност и хибридните операции са елементи от единен план за действие", се казва още в доклада. Той формулира и двете цели на военната кампания на Русия, в т.ч. бомбени атентати, палежи и опити за покушения: от една страна, те са наказание за подкрепата, която Европа оказва на Украйна, а от друга са подготовка за евентуален по-голям конфликт.

Връзките на Кремъл с подземния свят

Наемането на престъпници от страна на руското правителство не е нищо ново, обяснява Доминика Хайду от мозъчния тръст GLOBSEC. Хората, които "са живели на изток от Желязната завеса", добре си спомнят как хроничният недостиг на стоки в Съветския съюз създаде и засили зависимостта на обществото от сивата икономика.

След разпадането на Съветския съюз, за разлика от други посткомунистически страни, борбата с корупцията в Русия никога не е била приоритет. Вместо това корупционните методи се превърнаха в норма и в начин на работа на властите.

Според Хайду през 1994 г. в Русия са действали над 500 престъпни групи, които са контролирали около 40 000 предприятия. "В началото на 2000-те години представители на службите за сигурност, сред които бивши офицери от вътрешната разузнавателна служба КГБ, затвърдиха контрола си над руската държава. И връзките им с престъпния свят станаха част от държавната система", обяснява експертката.

Как отговаря Европа?

Полският евродепутат от фракцията на Европейската народна партия (ЕНП) Бартломей Сенкевич също счита, че използването на престъпни методи и връзките с престъпния свят от страна на руското правителство са дългогодишна практика. Той няма никакви съмнения, че Кремъл използва тези връзки с престъпния свят, за да вербува агенти в Европа. Проблемът е "как да реагираме на това", казва Сенкевич и припомня последните действия с дронове на летища в Европа, които блокираха въздушния трафик. "Никой не ги отстрелва. Искаме да предприемем мерки срещу лицата, наети от Русия, но дейността в Телеграм все още не е спряна, въпреки че ЕС всъщност трябва да контролира такива платформи", подчертава той евродепутатът

Авторите на проучването формулират редица препоръки за това как може да се им противодейства. Сред тях са - по-добро наблюдение на онлайн платформите, по-специално на Телеграм, разширяване на определението за "хибридна заплаха" и отстраняването на някои правни пропуски - например неотчитането в достатъчна степен на ролята на "недържавни субекти като престъпни организации, идеологически мотивирани извършители или действащи в собствен интерес лица". Точно това позволява сега на Русия да отрича своята вина или участие в атаки и саботажи.