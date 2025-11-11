Илон Мъск притиска НАСА за нещо извън гравитацията

Китай засича признаци, че 3I/ATLAS е комета, но НЛО истерията лети с хиперскорост

Въпреки че преди дни китайският орбитален апарат Tianwen1 с камера с висока резолюция засече редица признаци, че междузвездният обект 3I/ATLAS прилича на комета, а не извънземна технология, истерията около свръхлюбопитната тема лети със светлинна скорост. Развива се като гигантска лавина и по всичко личи, че ще продължи поне до 19 декември, когато фучащото чудовище ще мине най-близо до Земята.

Всичко започна с бюджетната парализа в САЩ, заради която НАСА буквално замлъкна и това нагнети невиждано напрежение. Колкото повече учените повтаряха, че обектът е комета, толкова повече феновете на конспирации се самонавиваха, че в агенцията нещо крият. Когато стана ясно, че никой няма сериозни данни, в социалните мрежи се завъртя фейк-изображение на обекта, окичено със странни светлини.

Анонсът на някой си "Доктор Истина" в социалната мрежа Х бе, че японци някак са успели да заснемат извънземна технология. Разбира се, така и не стана ясно кой е този японец и в крайна сметка никой не застана зад сензационния кадър, поразително наподобяващ на летяща чиния. Фейк-изображението, което мълниеносно бе разпространено от медиите. До момента не е ясно кой е авторът на кадъра. СНИМКА: Х За беда той буквално взриви въображението на милиони НЛО фенове по цял свят и снимката бе публикувана дори в сериозни медии.

Междувременно сензацията всеки ден се развиваше на принципа на снежна лавина. Причината е, че обектът наистина е озадачаващ, но това все още нищо не означава. По-скоро са необходими фокусирани наблюдения, за да се натрупат знания и едва тогава да се правят изводи.

Но гигантското "чудовище" с диаметър колкото Манхатън нямаше този шанс. Само преди дни научни центрове констатираха няколко необясними аномалии. Първо, че когато кометата бе в перихелий, близо до Слънцето, стана яркосиня, след което плавно мина към зелено.

Кулминацията дойде малко по-късно, когато специалисти изразиха предположение, че обектът прави негравитационно ускорение, "маневрирайки" близо до Слънцето. В резултат на това започна шумен спор на какво може да се дължи то, дали е съществено отклонението от траекторията и т.н.

Според бившия шеф на катедра "Астрофизика" проф. Ави Льоб и директор на проекта "Галилео" тази промяна на курса изисква масивно изпаряване на една шеста от масата на обекта, но "изображенията след перихелия не показват доказателства за това".

За капак на 10 ноември той показа ново изображение, наблюдавано от екипа му, на което личи, че кометата вместо опашка има силно изразена антиопашка. Неотдавна именно тя озадачи астрономите, тъй като бе насочена към Слънцето, а би трябвало да е обратното.

Целият този "гърмящ коктейл" избухна на фона на останалите странности на обекта. Една от тях е ретроградната траектория, подравнена с точност до 5 градуса спрямо еклиптичната равнина на планетите около Слънцето. Изумителното в траекторията на обекта е, че минава точно в равнината на планетите в Слънчевата система. ИЗОБРАЖЕНИЕ: НАСА

Според проф. Льоб времето на обекта е така "фино настроено", че точно когато се приближи на десетки милиони километри до Марс, Венера и Юпитер, да е ненаблюдаем от Земята – заради планетарната геометрия.

Дребен щрих в тази ситуация е, че газовият облак на кометата съдържа много повече никел, отколкото желязо, което според Льоб предизвиква въпроса дали това не е индустриална технология.

Междувременно на 8 ноември стана ясно, че радиотелескопът МеerKAT с диаметър 13,5 метра, управляван от Южноафриканската радиоастрономическа обсерватория, е засякъл слаби радиосигнали.

Проф. Льоб засили съспенса и веднага изчисли, че той съвпада с посоката на пристигане с точност до 9 градуса със сигнала Wow!, засечен през 1977 г. Тогава мнозина допускат, че човечеството е установило отдавна чакания контакт с извънземна цивилизация.

Затова проф. Льоб призова на 16 март 2026 г., когато обектът ще мине на по-малко от 53 млн. км от Юпитер, апаратът Juno да използва своята антена за търсене на радиосигнали с ниски честоти между 50 и 40 мегахерца.

Центрофугата с мистерии се завъртя още по-силно, защото преди повече от месец ученият призова да се следи за аномални обекти около кометата и сега при появата на C/2025V1 той със задоволство повтори въпроса си.

В дискусията се намесиха Ким Кардашиян и милиардерът Илон Мъск, който в подкаста на Джо Роган също драсна "клечка кибрит", отбелязвайки, че "необичайното движение на кометата може да бъде причинено от нещо извън гравитацията". Илон Мъск, собственик на "Тесла" Снимка: СНИМКА: Wikimedia Commons Освен това той посочи, че "възможността за изкуствено или неестествено обяснение не може да бъде напълно отхвърлена".

На директния въпрос възможно ли е това да е космически кораб, Мъск отговори така, както феновете на конспирации очакваха. Според него 3I/ATLAS е голям и е съставен предимно от никел. След което допълни, че ако такъв масивен обект се сблъска със Земята, това може да има опустошителни последици.

В тази наситена с щуро любопитство ситуация се намесиха конгресмени с искания НАСА незабавно да възобнови наблюденията и да се осигури адекватно финансиране, конспиратолози и др. Дори когато временно изпълняващият длъжността администратор на агенцията Шон Дъфи отбеляза в Х, че обектът не е НЛО и не застрашава човечеството, никой не му обърна особено внимание.

Заедно с това и НАСА, и Китайската космическа агенция дни наред не осигуряваха адекватни проучвания и данни и това съвсем логично доведе до сегашната гигантска лавина от истини и фейкове.

А точно сега най-важното е учените да наблюдават хладнокръвно, за да установят каква е тази странна комета, съдържаща още по-необяснима химия, която е по-стара от нашето Слънце и идва от непознати светове.