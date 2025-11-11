Не е вярно, че българите сме най-депресираните. Но кое ни спъва да сме много щастливи?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Връщали се обратно българи. Но защото тук им е по-евтино да харчат пенсиите си

България, със своето 85-о място от общо 146 държави, продължава да е най-нещастната нация в ЕС според World Happiness Index. Изпреварват ни даже държави като Беларус.

Но много ми е интересно как примерно финландците са една от най-щастливите нации (№1 в най-новата класация), ама самоубийствата там са с около 50% повече на 100 хил. човека в сравнение с България.

Дали се самоубиват от прекомерно щастие?

Или може би Финландия е щастлива, а финландците – не?

Причината България да е толкова назад е в начина, по който се правят класациите за щастие. Индексът на Световния доклад за щастието (World Happiness Report), който определя класацията по щастие, се основава основно на самооценката на живота на хората, получена от Световната анкета на “Галъп” (Gallup World Poll).

Тази основна оценка на живота е свързана с шест ключови критерия:

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението;

- Социална подкрепа, т.е. дали човек има на кого да разчита в беда;

- Очаквана продължителност на живота в добро здраве;

- Свобода на човека да взема решения за собствения живот;

- Щедрост – по-точно скорошни дарения за благотворителност;

- Възприятия за корупция - ниво на доверие в правителството и бизнеса.

Всъщност тези 6 критерия показват стандарта на живот и в някаква степен качеството на живота. Но те са само част от факторите, които определят щастлив ли е човек, или не.

Щастието не е оценка за материално благоденствие, а за емоционално състояние. То в съществена степен е съотношение между това, което искаш, и това, което си постигнал, от това, което очакваш да стане около теб, и това, което е станало.

Не бих казал, че българите имат големи очаквания нещо особено хубаво да се случи в държавата им. И затова ситуацията не ги прави толкова нещастни. Емоционалното състояние зависи и от други съществени фактори – колко време е слънчево, какво е географското положение и др.

България има умерен климат с 4 сезона и сравнително немалко слънчеви дни. Съвсем близо до нас са красиви държави като Гърция, Италия и Турция, които радват немалко българи.

В подкрепа на тезата, че българите не са толкова нещастни, е и една доста по-обективна класация – за самоубийствата на 100 000 човека. Там

България е на 7-о място сред държавите с най-малко

самоубийства

в ЕС. Зад нас остават уж по-щастливи държави като Дания, Ирландия, Германия, Швеция, Финландия, Франция, Австрия, Белгия, Хърватия и даже една от държавите с най-висок стандарт Швейцария (член на ЕИП, която не е член на ЕС).

Затова не вярвам много на такива класации за щастие, които не изследват само емоционалното състояние за щастие.

Но вярвам на нещо много по-обективно - че в същото изследване за индекса на щастието у нас има усещане за изключително висока корупция и недостатъчно икономическо развитие.

По време на пандемията се оказа, че България има един от най-високите проценти в света на починали от COVID спрямо заразените от този вирус. Което показва равнището на нашето здравеопазване. Нищо реално не се прави за справяне с демографските проблеми. Няма достатъчно детски градини. Пенсиите не зависят от това дали

децата на пенсионерите плащат

пенсионни вноски в България, или в друга държава.

Всеки, който преподава, знае с няколко изключения за състоянието на висшето ни образование. Продължава поддържането на твърде много студенти в специалности, които слабо се търсят след завършване.

България не бива да допуска да плаща за висше образование, за специално образование и за специализации на хора, които след това отиват да работят в други държави и по този начин ограбват България. Образованието на един лекар за 1 година например е над 50 000 лв.

Държавата досега не е предприела никакви действени мерки срещу назначенията на "свои хора" в целия държавен апарат.

Парадоксално е, че Сърбия построи своята част от магистралата до българската граница далеч преди България и със строител – българска фирма. За последните 15 години България е построила над 2 пъти по-малко магистрали от Сърбия и над 3 пъти по-малко магистрали от Северна Македония.

Пороците в България не са отсега.

Маниакално глупавата масова приватизация

даде възможност да се присвои значителна част от българската индустрия. Работническо-мениджърската приватизация неслучайно беше наречена разбойническо-мениджърска. Касовата приватизация се правеше по измислени критерии и за свои хора.

Очертава се постепенно да изчезнем като нация при все по-задълбочаващия се демографски колапс. Вече сме 6,5 млн. А преди десетина години почти никой не вярваше, че това ще се случи толкова скоро. Връщали се обратно българи. Да, връщат се, защото се пенсионират в държавите, където са работили. И защото тук им е по-евтино да харчат пенсиите си. И стават бреме за здравеопазването и държавата. Без млади хора не се гради бъдеще.

А българите са инициативни хора

В много чужди държави българските фирми осъществяват успешен бизнес. Софтуерните ни фирми бележат забележително развитие. В областта на зърнодобива се постигна висока степен на автоматизация и окрупняване, което доведе до наистина високи добиви. Проблемът въобще не е в бизнеса и предприемаческия дух на българите.