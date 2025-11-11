Само в "24 часа" на 11 ноември: Как може да се пътува хитро и евтино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 11 ноември в "24 часа" четете:

- Никой не иска да ремонтира бомбоубежището на депутатите - предвидени са близо 2,3 милиона лева, трябва да събира до 278 души и да работи в три режима

- Не еврото, а надуването на заплатите в публичния сектор е истинската опасност - интервю с Хрвойе Стоич, главен икономист на Асоциацията на работодателите в Хърватия

- Отвързват минималната заплата от средната

- Такса за детските градини през лятото, за да наемат охрана и още учители - всеки общински съвет сам ще решава дали да я въведе, социално слаби семейства ще бъдат освободени

- Един ден без вода в "Дружба 2": между навика и безсилието - сред

тишината на чешмите хората мечтаят само да си направят кафе без бързовар и да си измият косата под душа

Всеки вторник - специални страници "Смарт":

- Голямото завръщане на двигателя с вътрешно горене

- Огромно колело като за хамстери става безкрайна ски писта

