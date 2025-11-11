Чакайте до 2029 г. заради пропуснати инвестиции в железниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високи глоби, повече права на пътниците - така изглежда реформата в жп превозите според внесените поправки в закон. Звучи като стъпка към модернизиране и по-строги стандарти..., но след 3-4 години.



И това отлагане се налага заради пропуснатите години наред инвестиции в железопътната инфраструктура. И сега всички плащаме цената на забавената модернизация.

Не е нормално в XXI век българският пътник да няма гарантирано обезщетение, когато влакът закъснее или не тръгне изобщо. Не изглежда нормално да чакаме до 2029 г., за да получим бутилка вода или хотел при блокиран влак.

Но именно това ще се случи, защото България поиска отлагане на прилагането на европейската директива за железопътните права с аргумента, че мрежата е стара, вагоните са амортизирани, а системата не издържа дори на основните изисквания.

Остава надеждата, че с идването на новите 60 влака ще решат проблема и пътуването с железниците ще комфортно, удобно и бързо.

