Устремени напред, заедно градим бъдещето

От 20 до 23 октомври 2025 г. в Пекин се проведе Четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай — важно заседание, организирано в ключов момент, когато страната е на път успешно да изпълни основните цели на 14-ия петгодишен план и да навлезе във фаза на пълномащабно реализиране на социалистическа модернизация. Пленумът обсъди и прие документа „Предложения на ЦК на ККП за изготвяне на Петнадесетия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай", който очертава грандиозна пътна карта за развитието на Китай през следващите пет години и предоставя нови възможности за задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество между Китай и България.

1. Китайската модернизация навлиза в нов етап на ускорено развитие

Пленумът даде висока оценка на постиженията, реализирани през последните пет години, и подчерта, че икономиката на Китай запазва стабилен и положителен растеж, научно-технологичните иновации постигат значителни резултати, жизненият стандарт на населението продължава да се подобрява, а зеленият преход се ускорява. През миналата година икономическият растеж на Китай достигна 5,0%, като общият обем на икономиката възлезе на 16,5 трилиона евро. През първите три тримесечия на настоящата година растежът достигна 5,2%, което поставя Китай сред водещите икономики в света и продължава да дава мощен тласък на глобалния икономически растеж. Международните институции повишиха прогнозите си за китайската икономика, което отразява стабилността и устойчивостта ѝ. Въпреки различните трудности и нови предизвикателства, икономиката на Китай не показва признаци на забавяне. Потокът на ресурси и фактори на растежа се активизира, а движението на хора, стоки, информация и капитали запазва висока динамика. Вътрешното търсене продължава да се разгръща — през 2024 г. потреблението в Китай достигна близо 6,1 трилиона евро, инвестициите надхвърлиха 6,1 трилиона евро, а вносът на стоки и услуги отчете 2,4 трилиона евро, което свидетелства за силната жизненост и мащаба на китайския пазар.

Въз основа на това, през първите три тримесечия на тази година вътрешното търсене продължи да се разширява и да се повишава по качество, като ръстът на общия обем на дребната търговия с потребителски стоки се увеличи от 3.5% миналата година до 4.5%. Потреблението допринесе с над 50% за икономическия растеж, превръщайки се в основна движеща сила. Новите двигатели на растежа се разширяват ускорено — научно-технологичната мощ достигна ново ниво, постигнати са значителни резултати в областта на научните иновации, а развитието на новото качествено производство напредва стабилно. През 2024 г. общите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност надхвърлиха 440 милиарда евро, което е с 48% повече спрямо 2020 г. По брой на публикациите в научни списания от висок ранг и на заявките за международни патенти Китай заема първо място в света пета поредна година. По показателя за комплексен капацитет за иновации страната се изкачи от 14-то място през 2020 г. до 10-о място през 2024 г., като в авангардни области като изкуствения интелект, новите енергийни източници и биотехнологиите се формират нови икономически двигатели.

Стабилното икономическо и социално развитие през периода на 14-ата петилетка създаде солидна основа за 15-ия петгодишен план. В приетите на заседанието „Предложения" се подчертава необходимостта от всеобхватно насърчаване на великото възраждане на китайската нация чрез китайския модел на модернизация, насърчаване на качественото и ефективно икономическо развитие, както и постигане на разумен количествен растеж, като се ускори изграждането на нов модел на висококачествено развитие. През следващите пет години Китай ще постави развитието на новите производствени сили като приоритетна задача, ще ускори постигането на научно-технологична самостоятелност, ще насърчава дигитализацията, екологизацията и интелигентната трансформация и ще се стреми да се превърне от „голяма сила в производството" към „силна държава на иновациите".

2. Китай продължава да разширява отварянето си към света

Пленумът подчерта, че вратите на Китай към света ще се отварят все по-широко. Китай ще работи активно за съгласуване с високите стандарти на международните икономически и търговски правила, като се съсредоточи върху секторите на услугите, цифровата търговия и зелената икономика, за да насърчава по-високото ниво на институционалната откритост и да изгради нов модел на откритост с по-широк обхват и по-дълбока интеграция. По време 15-ата петилетка Китай ще продължи да разширява вноса, ще насърчава улесняването на инвестициите и прозрачността на достъпа до пазара, като активно създава бизнес среда от световна класа, за да позволи на предприятията от всички страни да споделят огромните възможности на китайския пазар.

През третото тримесечие на тази година вносът на Китай продължи да се разширява стабилно. Вносът на селскостопански продукти достигна 49,6 милиарда евро, което представлява увеличение от 2,6% на годишна база; вносът на машини и електронни изделия, както и на високотехнологични продукти, се увеличи съответно с 5% и 8,6%. Като цяло, структурата на вносните стоки все повече отговаря на вътрешното търсене, източниците стават по-разнообразни, а търговските канали — по-гладки и ефективни. Четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия направи специални разпоредби относно разширяването на високото ниво на отвореност към света, което напълно отразява голямото внимание, което Централният комитет, начело със Си Дзинпин, отделя на въпроса за откритостта, и изпраща силен сигнал, че Китай ще продължи да се придържа към отвореното сътрудничество и взаимна изгода. Китай ще продължи да актуализира политиките и мерките си, като чрез повече практически инициативи ще разширява вноса и ще споделя новите възможности на огромния китайски пазар с всички страни по света, включително и с България.

Първо, Китай ще прилага иновативен подход при организирането на тематични събития, като продължи успешното провеждане на Китайското международно изложение за вносни стоки и други панаири. Ще бъде стартирана серията инициативи „Споделен пазар • Глобален Китай", които чрез многостепенно сътрудничество — включително страни гости, регионални особености и целеви поръчки — ще спомогнат за утвърждаването на марката „Глобален Китай". Второ, ще се засили политическата подкрепа чрез разработване и прилагане на целеви политики, насочени към оптимизиране на структурата на вносните стоки, техните източници и регионално разпределение. Ще бъдат изградени демонстрационни зони за насърчаване на иновациите във вносната търговия, като се стимулира положителното взаимодействие между вноса, инвестициите и потреблението. Трето, ще се задълбочава международното сътрудничество чрез насърчаване подписването на икономически и търговски споразумения с повече държави и икономики, ще се подкрепя многостранната търговска система и разширяването на международния икономически обмен. Целта е огромният китайски пазар да се превърне в отворен пазар, споделян от целия свят, като се придаде внесе нова енергия в глобалното икономическо развитие.

Отвореността на Китай не е насочена само към собственото му развитие, а и към благото на целия свят. През 2024 г. Китай вече е основен търговски партньор на над 150 държави и региони. По време на 14-ия петгодишен план вносът на стоки и услуги ще надхвърли 13 трилиона евро, а преките чуждестранни инвестиции на Китай са донесли на приемащите държави над 260 милиарда евро данъчни постъпления, създали са огромен брой работни места и са подпомогнали индустриализацията и модернизацията на местно ниво. Днес, въпреки възхода на унилатерализма и протекционизма, икономическата глобализация остава необратима историческа тенденция. Китай непоколебимо разширява своята откритост, като чрез нея насърчава развитието на икономическата глобализация в посока по-голяма инклузивност, споделени ползи и взаимна изгода, внасяйки сигурност и позитивна енергия в световната икономика.

3.Съвместно изграждане на китайско-българското сътрудничество чрез инициативата „Един пояс, един път"

Пленумът подчерта необходимостта от продължаване на висококачественото съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път". Тази инициатива не е „соло изпълнение", а „голям хор", в който всички участници действат в синхрон. Китай ще засили стратегическото съгласуване със страните партньори по инициативата, като едновременно ще насърчава напредъка на големите знакови проекти и на по-малки, но значими за хората инициативи. Ще се задълбочи прагматичното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, индустрията и културния обмен, както и ще се разширят партньорствата в зеления, цифровия и изкуствения интелект сектори. Тези усилия не само ще ускорят процеса на модернизация по китайски модел, но и, сме убедени, че ще създадат нови и по-големи възможности за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, включително България.

България е една от първите държави, които се присъединиха към инициативата „Един пояс, един път", и е важен партньор на Китай в региона на Централна и Източна Европа. Тази година се навършват десет години от старта на съвместното изграждане на инициативата. През последното десетилетие двете страни постигнаха богати резултати в сътрудничеството в областта на икономиката и търговията, инвестициите, земеделието, енергетиката и културата. Двустранният търговски обмен нарасна от 1,56 милиарда евро до 3,52 милиарда евро — увеличение над два пъти, като все повече китайски компании инвестират и развиват дейност в България. През последните години България многократно участва с официални делегации в Китайското международно изложение за вносни стоки, Експото за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, както и Китайското международно изложение за търговия с услуги. На тези форуми бяха представени розово масло, вина, млечни продукти и други традиционни български изделия, които се радват на голяма популярност сред китайските потребители, като по този начин стимулират устойчивия растеж на двустранната търговия. През май тази година 27 български компании участваха в Експото за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и подписаха предварителни договори за над 180 милиона евро. От началото на годината високопоставените двустранни визити зачестиха, а заседанието на българо-китайската Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество се проведе отново след петгодишно прекъсване. Освен това Главното митническо управление на Китай и Министерството на земеделието и храните на България подписаха споразумение за износ на български шафран и морски и речни продукти от дивата природа към Китай. С пълното присъединяване на България към Шенгенското пространство и предстоящото ѝвлизаневеврозоната, перспективите за двустранно сътрудничество стават още по-широки и обещаващи.

Пленумът не само предоставя стратегически насоки за развитието на Китай, но и внася нова енергия в практическото сътрудничество между Китай и България. Както отбеляза председателят Си Дзинпин, модернизацията по китайски модел е модернизация по пътя на мирното развитие — Китай не се стреми да доминира, а желае да постигне съвместен напредък и просперитет с всички държави, заедно с останалите развиващи се страни да реализира модернизацията и да изгради общност на споделена съдба на човечеството. Китай и България се намират в ключов етап от своето развитие. В тази епоха на дълбоки промени и предизвикателства, Китай е готов да работи рамо до рамо с България в рамките на висококачественото съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път", за да издигнат двустранните отношения на ново, по-високо равнище. Убедени сме, че сътрудничеството между Китай и България ще има светло и обещаващо бъдеще, стига да положим заедно усилия в тази насока.