Не са виновни лъжливите политици, виновно е спящото ни общество

Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!? Доста години " Господарите " се бореха за "Зоополиция" . Накрая, когато обществения натиск стана много голям, управляващите тогава взеха фиктивно решение да бъде създадена "Зоополиция". Казвам "фиктивно" защото реално нищо такова не се случи. Накараха районните да отделят по един -двама полицаи, без никакъв бюджет и без автомобили. Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре обществото ще забрави и никой няма да им търси сметка за поредните лъжи! Че те си лъжат от 36 години и виждат, че номера минава! Лъжат, крадат и няма последствия! Защото , ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко. И не са виновни лъжливите политици в последните 36 години( не, че в предишните 45 години не е било същото), виновно е спящото ни общество. "Господарите" поне опитваха и се бореха всеки ден! Ако забелязвате вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито "Господари" . И това винаги е била целта на политиците( не само в България)! Беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха.

(от фейсбук)