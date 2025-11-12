ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 12 ноември: 112 000 вече живея...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21694713 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 12 ноември: 112 000 вече живеят с пенсия над средната заплата

824

Успелите фермери с кауза - след 10 г. №1 на Балканите и вече средноевропейци

Земеделският министър Георги Тахов предаде големия "Червен петел" на Татяна Михайлова, двигателя на фирма "Екофол" за специализирани торове, която стана Агробизнесмен на 2025 г.

Георги Тахов: Още 35 проекта за напояване ще са факт през 2026 г.

Георги Милков за българската акция за СаркозиПоне показахме, че не сме
безпаметни

В болниците трябват хора за първия разговор с близките, които даряват органи за нов живот

Интервю с Иванка Динева, ръководител на агенция "Медицински надзор"

Интересни четива от 24 часа - 168 истории:

Монетите от 2 евро най-често фалшифицирани - заради различните национални дизайни на обратната страна контролът е труден

Не Людмила Живкова, а подозиран за US шпионин измисля "България от 681-а"

Защо у нас не идва краят на футболните хулигани? Англия извърши истинска революция и изгони най-наглите фенове

Мисия "Живот": спасяване с въздушна линейка

Потайностите на Народния театър

Мафията превзема световния спорт

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)