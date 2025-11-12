Само в "24 часа" на 12 ноември: 112 000 вече живеят с пенсия над средната заплата

Успелите фермери с кауза - след 10 г. №1 на Балканите и вече средноевропейци
Земеделският министър Георги Тахов предаде големия "Червен петел" на Татяна Михайлова, двигателя на фирма "Екофол" за специализирани торове, която стана Агробизнесмен на 2025 г.
Георги Тахов: Още 35 проекта за напояване ще са факт през 2026 г.
Георги Милков за българската акция за Саркози: Поне показахме, че не сме
безпаметни
В болниците трябват хора за първия разговор с близките, които даряват органи за нов живот
Интервю с Иванка Динева, ръководител на агенция "Медицински надзор"
Монетите от 2 евро най-често фалшифицирани - заради различните национални дизайни на обратната страна контролът е труден
Не Людмила Живкова, а подозиран за US шпионин измисля "България от 681-а"
Защо у нас не идва краят на футболните хулигани? Англия извърши истинска революция и изгони най-наглите фенове
Мисия "Живот": спасяване с въздушна линейка
Потайностите на Народния театър
Мафията превзема световния спорт
