София на бунт заради убитите Мая и Феликс - от лек...

Какви да са ходовете, за да няма проблем с горивата

България няма да остане без нефт и горива след наложените санкции от САЩ на “Лукойл” и “Роснефт”, успокоиха управляващите.

Санкциите на САЩ срещу “Лукойл” и “Роснефт” разбуниха духовете ще има ли горива след 21 ноември у нас.

Няма нужда да се тича към бензиностанциите. Има достатъчно горива, а рафинерията в Бургас работи засега нормално. Проблемът не е в наличността, а в управлението на кризата и дали държавата ще реагира хладнокръвно, но и бързо.

Паниката няма да помогне, но не бива да има и самоуспокоение. В следващите седмици България трябва да изясни детайлно пред американската администрация какви мерки предприема. Да предложи механизъм, по който санкциите да не ударят българския пазар и хората. Ако това бъде направено убедително, може да се постигне отлагане или ограничаване на ефекта им за страната.

Само с ясни действия, дипломатичност и прозрачност може да се гарантира, че този удар ще отмине без трайни щети.

Истинската отговорност на държавата в такава ситуация не е да убеждава, че няма проблем, а да действа така, че наистина да няма.

България не може да си позволи спиране на рафинерията, нито ценови шок.

