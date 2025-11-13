Само в "24 часа" на 13 ноември: Джобът на българина на две скорости - в София заплатата двойна на Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 13 ноември четете:

Джобът на българина на две скорости: в София заплатата двойна на Кюстендил

Спира ли "Маша и Мечока"? Напук на критиците на филма авторите му пускат 8-и сезон

До 7-и клас учениците са претоварени, нека имат време да четат, да ходят на театър - интервю с бившия образователен министър проф. Сергей Игнатов

Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фаворит за лидер, но се дърпа

Нощницата на Мария Бакалова в "Триумф" до шекспирова фея – вижте зрелищните костюми

