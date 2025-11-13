Само в "24 часа" на 13 ноември: Джобът на българина на две скорости - в София заплатата двойна на Кюстендил

Само в "24 часа" на 13 ноември четете:
Джобът на българина на две скорости: в София заплатата двойна на Кюстендил
Спира ли "Маша и Мечока"? Напук на критиците на филма авторите му пускат 8-и сезон
До 7-и клас учениците са претоварени, нека имат време да четат, да ходят на театър - интервю с бившия образователен министър проф. Сергей Игнатов
Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фаворит за лидер, но се дърпа
Нощницата на Мария Бакалова в "Триумф" до шекспирова фея – вижте зрелищните костюми
Вижте първите страници на "24 часа" от 13 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.