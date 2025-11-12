Сляпото търсене на справедливост за прегазеното кученце Мая

Дори да си ядосан или разстроен, защо отъждествяваш цяло съсловие с действията на един служител извън работното време?

Не знам изобщо как някой може да гледа видеа с убийства, мъчения, побоища, болести и страдания, особено на деца и животни. В последните дни освен поголовното разпространение на поредните чудовищни кадри попаднах на доста коментари от сорта на: "Прегледах 10 пъти как сгазват кучето, за да се уверя, че е нарочно", "На тоя да му сгазят така децата", призиви виновникът да бъде линчуван и подобни високохуманни морализми, които принизяват авторите им до сходна жестокост.

Все се сещам как навремето уволниха Милена Милотинова, когато в "По света и у нас" излъчиха кадри с обезглавяване на чеченско войниче. Защото е недопустимо масовата публика да се подлага на такова визуално изпитание - има хора със слаби нерви, деца, всякакви същества с лабилна психика, които просто не са подготвени за жестоки гледки. Аз също не съм и когато попадна на някое от стотиците окървавени създания в социалните мрежи, стискам очи и скролвам бързо, докато кошмарът изчезне. Но дори без да съм го разгледала,

после дълго усещам камък в гърдите

Днес сме засипани с образи на ранени, болни, агонизиращи животни, деца, всякакви страдания, а това особено допринася за усещането за обреченост и безизходица, за чувството, че насилието е част от живота ни и едва ли не е неизбежно, да не кажа нормално. И хората реагират истерично и първосигнално поради безсилието си да противодействат на злото, омерзени от инертната полиция и нефункциониращата съдебна система.

Покрай покъртителния случай с прегазеното куче Мая забелязвам няколко основни неадекватщини в сляпото и емоционално търсене на справедливост:

1. Фокус върху професията и отъждествяване на цяло съсловие с действията на един служител извън работното време.

Наистина, независимо дали действията на виновника са случайни, или нарочни, те показват, че дори човек, практикуващ най-хуманната професия, може да бъде ампутиран от състрадание. Но това е частният случай, а по принцип лекарите спасяват животи, голяма част от тях работят неуморно в лоши условия, имат толкова знания, умения и опит,

колкото атакуващите ги не са и сънували

И рано или късно всеки стига до лекаря.

Относно професионалния и личния живот - дори за актьора от театър "София" разбрахме, че се е отнасял чудесно с децата в читалището, където е преподавал, макар в личния си живот да е имал съвсем други интереси.

2. Истерия защо ВМА отстранява лекаря само временно?

Ми просто е - има си административни процедури, много от които са измислени в защита на правата на работещия. Дори при нарушаване на трудовата дисциплина на работното място се водят разследвания и след установяване на фактите следват определени стъпки според тежестта на нарушението - порицание, предупреждение за уволнение, уволнение.

Извън работното място служителят е невинен до доказване на противното. Работодателят няма законова база за дисциплинарно уволнение и даже специално проверих, че работодателят има право да прекрати трудовоправни отношения само ако, цитирам: "служителят е задържан от властите за изпълнение на присъда" (изпълнение на ефективна присъда, а не за други наказания или условна присъда).

Демек, ако сега прекрати едностранно договора, ВМА ще дължи неустойки на уволнения. А се съмнявам, че искаме

той да се озове с една торба пари точно в този момент.

3. Протестът пред ВМА е поредната акция, която обезсмисля думата "протест".

Правилната демонстрация е пред Съдебната палата,

защото нечовеците трябва да бъдат наказвани бързо, строго и ефективно, независимо от работно място, пол, възраст, сексуална ориентация, образование, професия. Съдът и прокуратурата не си вършат работата, не ВМА.

4. И накрая - не е достатъчно да си чувствителен, ядосан или разстроен. Често в състраданието си хората са напълно безполезни и дори постигат обратен ефект. Ето и сега - пак няколко протеста, които разкъсват енергията. Единият е с правилното послание, но на грешното място в работно време, а другият е със съвсем сбъркан смисъл, защото поставя сегашния виновник

под една шапка с доказани серийни убийци

А знаете ли какво означава това, драги мои?

Означава, че организаторите принизяват масовите, организирани, садистични екзекуции на стотици животни с този единичен случай. И тези организатори в своята първосигналност даже не осъзнават как елементаризират изключително тежките, доказани престъпления, срещу които протестират. Абсолютен парадокс.

Просто няма как да се озова нито пред ВМА, за да притеснявам пациентите и лекарите, нито да ходя да оневинявам доказаните изроди и потенциални убийци на хора заради този единичен случай на жестокост. Защото съм обективна.

А това да си обективен, не те прави жесток. Прави те справедлив, рационален и адекватен.

(От фейсбук)