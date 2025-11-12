ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кортежите на НСО са с предимство, но без да създават опасност за останалите

1796
Кадър от видеото в интернет с кортежа на НСО в насрещното

Едно видео с кортежа на НСО по пътя между Карлово и Пловдив предизвика много коментари. Човекът, който го е снимал, споделя: "Летяха право срещу мен в моята лента. Черни, заплашителни джипове, предвождани от полицейска кола със светлини. За миг замръзнах. Помислих си, че това е краят."

И друг път, както и сега е имало подобни ситуации. Кортежите на НСО избутват останалите коли на пътя - законът им го позволява. Да се гледа видеото и да се чете законът обаче, е едно. Да си там на пътя, е съвсем друго.

“Бягайте, че пречите”, може и да е основателно правило за служителите на НСО, защото те пък трябва да се грижат за т.нар. охранявани лица. Но обикновените граждани невинаги могат да реагират адекватно и както е в случая - да се качат на банкета, за да не се стигне до нежелани инциденти. Може да се паникьосат или дори да реагират абсолютно неадекватно. А и ако няма банкет вдясно, къде точно ще се скрият?

Има едно неписано правило на пътя и то е, че шофьорът трябва в еднаква степен да пази и себе си, и околните на пътя, за да не стават бели. И то важи и за колите на НСО с равна сила, както и за редовите водачи.

Разбира се, преди да се правят генерални изводи, е важно да се изчакат резултатите от назначената проверка какво точно се е случило. Но в същото време при този интензивен трафик (пътят Карлово - Пловдив е натоварен), може би е по-добре да се спре за малко движението, за да не се рискува безопасността както на важните ескортирани лица, така и на останалите водачи на пътя.

