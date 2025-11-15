Как станах вековна

1300-годишнината на България - "всенароден ентусиазъм" в шеги и закачки

Откакто се заговори за честване на 14 в. България, колегите започнаха да ми викат Вековната Данка. Защото съм отразявала като репортерка 13 в. България. Вече се чудя дали да не искам от НОИ да ми признае 100 г. стаж за пенсия?

През 1981 г. публичен спор кога е основана българската държава нямаше. 10 години по-рано в новата живковска конституция бе записана годината 681 като част от герба. Имаше историци, които казваха, че е трябвало да бъде 680-а, защото тогава Аспарух е сразил Константин Погонат в Онгъла, след като византийският император пратил срещу него огромна армия и целия си флот. А през 681 г. само е подписан мирният договор, в който Византия признава България за държава и се задължава да й плаща репарации. А кой е сразил Константин тогава, ако е нямало държава, питаха под сурдинка недоволните и шушнеха, че 681-а е избрана, за да съвпадне с кръглата годишнина на Тодор Живков, роден през 1911 г.

Съвсем тайно се говореше за 632 г., когато Кубрат обявява българската държава и византийците започват да пишат за нея като за Стара Велика България. Някои връщаха началото и по-рано - до Авитохол. Обаче това беше само мрънкане. То не отговаряше на концепцията на властта как се родил българският народ.

На 20 октомври в почти построеното НДК Тодор Живков държа реч, в която обясни, че нашият народ е сплав от три компонента - траки, славяни и прабългари. Траките ги бил прибавил самият той години по-рано, твърдяха историци. Даже пуснаха виц: "Къде е бил третият компонент, когато славяни и прабългари са правили държавата? Гледали са през някоя дупка на юртата."

Всъщност траките са изчезнали от нашите земи през 6-и в., когато са дошли славяните. Аспаруховите българи идват през 7 в. Официалната версия на соц историята беше, че те били малко и славяните ги претопили. И сега внимание! Днешните българи са всъщност славяни - братя на руснаците! А защо са ни траките - ами трябвало е все пак да има и местен компонент в мешавицата, за да оправдае защо честваме тази държава, не може да е създадена само от пришълци я, тогава ще трябва да се върнем към Кубрат, пък там славяни е нямало! Всъщност въпросът доколко сме славяни в българската история винаги е получавал отговор според политическата обстановка. Преди 1944-а например сме били повече прабългари. Като ставаме съюзници на Хитлер, се превръщаме в едни древни арийци - прабългари, защото славяните са втора категория хора.

1300 годишнината на България през 1981 г. съвпадаше с още няколко знаменателни юбилея - 70 г. на Тодор Живков, 40 г. на Людмила Живкова (тя умря при странни обстоятелства 5 дни преди да ги навърши), 90 години от създаването на БКП на Бузлуджа. През цялата година имаше чествания, но имаше обявени и специални 13 юбилейни дни, в които се отбелязваше по нещо. 13 - за всеки век по един. Обаче дните на България бяха два - 20 и 21 октомври. Тъй като нямаше отговор на въпроса защо са два, се роди виц: "Защото Дора Габе и Елисавета Багряна не са могли да се разберат на коя точно дата са посрещнали Аспарух на Дунава."

Естествено, последва "всенародният ентусиазъм" : Промишлените предприятия от Варненски окръг се задължиха да изпълнят плана за VIII петилетка за 1300 дни; заводът за изолирани проводници в Смолян поде почина „Всеки работник с 1300 лв. годишна икономия на материали, суровини и горива"; предприятията от автотранспорта наддадоха с инициативата „1300 х 1300 (икономия на 1300 литра горива с „мултиплицирано покачване"). Учащите пък откликнаха с движението „1300 декара пионерска и комсомолска гора" и утринни кросове по 1300 метра из училища и казарми, а отделните градове бяха задължени да се впуснат в юбилейни начинания от вида – „Всеки гражданин на Шумен – строител" (примерите са от изследване на Иван Еленков). Всеки гражданин на София също бе призован да се включи доброволно поне с 1 ден в строежа на НДК - комсомолците не можахме да се измъкнем от трудовата повинност.

Този ентусиазъм раждаше големи смешки. Да не си помислите, че се обявявам за дисидент - нищо подобно, просто младите репортери се забавлявахме. На премиерата на великия филм "Хан Аспарух", сниман със 60 хил. статисти например, някой забеляза часовник на китката на един от аспаруховите конници. В един от кадрите пък се мяркаше за малко електрически стълб от далекопровод.

Спомням си как голяма група репортери ни пратиха на Бузлуджа да отразим как се довършва чинията (още тогава така й викахме). Неочаквано обаче заваля сняг - тъмно, студено, горките войничета от Трудови войски чакат да дойде бетонът, защото трябва да се излее веднага, иначе ще се втвърди. А ние - долни интелигентски мекерета, които не разбираха значимостта на момента, се напъхахме в нещо средно между селска кръчма и работническа столова. Много коняк "Слънчев бряг" се изпи поради липса на друг алкохол. Сутринта, докато ни сипваше супа, направена от остатъците от пържоли от предната вечер, готвачът коментира: "Младежи, ще ви се уплашат стомасите!" Бетонът никак не ни вдъхновяваше. Но виж - истинските рубини на петолъчката - да!

Много паметници се настроиха тогава. На "шестоъгълния пето...ник" пред НДК, тоест паметника 1300 г. България - още тогава му излезе това име. Ето как Людмила Живкова, която вярваше, че културата е Ур - светлина, формулира творческата задача, когато обявяват конкурс за него: "Символ на 1300-годишнината! Утвърждаване символа на единичната спирала като израз на вечното и непрекъснато развитие на процесите и явленията в безпределността, на вечната трансформация и изменение.

Цел: Да се даде интегрален символичен знак на идеите и целите на еволюцията, хармоничното и всестранно развитие на човека и неговото естетическо възпитание в контекста на 1300-годишнината."

Когато ударно завършиха паметника, никой не видя спиралата. 35-метровият паметник завършваше с крило, тогава ни казваха, че е крилото на Партията. В наши дни, когато започна да се спори за премахването му, авторът твърдеше, че е крилото на победата. Метаморфози...Обаче се сещам, че в началото родните творци не бяха особено въодушевени да създават произведения за великата ни 13-вековна държава. Вероятно защото на съветските другари това им се е струвало прекален национализъм, а нали бяхме интернационалисти. Людмила Живкова порица строго това нежелание. А после вдигнаха хонорарите и то се изпари...

Сега като гледам назад, виждам колко още неща се направиха тогава. Първият спектакъл "Звук и светлина" беше на реставрирания Царевец. На паметника на създателите на българската държава в Шумен бе направена най-голямата в Европа мозайка-триптих на открито, която заедно с 21 скулптури символизира възхода на българската държава от VІІ до Х век. Тракийското злато обикаляше света, придружено от мълва, че е копие, а истинското всъщност е продадено...Направиха се много филми, изложби, издаде се многотомна история на България, БНБ отсече специални монети - една емисия златни монети, пет сребърни и 17 медно-никелови монети с общ тираж 4 592 000 екземпляра. От Плисецк, СССР, в Космоса бе изстрелян първият български изкуствен спътник, наречен "Интеркосмос-България-1300", създаден от БАН. Христо Проданов стана първият българин, изкачил Лхотце...

Людмила Живкова обикаляше света с речи за величието на българската държава, организираха се чествания - даже в Мексико. Дори странната й смърт не попречи на тържествата. Плъзнаха слухове, че е убита по поръчение на КГБ, защото руснаците я смятали за вредна. Други твърдяха, че съвсем е луднала по източните учения и сама се е докарала до инсулт. Някои говореха за самоубийство, други, че предозирала със сънотворни и се удавила във ваната...

Апотеозът на тържествата обаче се състоя на 20 октомври в не съвсем построения НДК, където Тодор Живков произнесе тържествен доклад. А докато той четеше, навън трескаво довършваха паметника с шестоъгълното име...