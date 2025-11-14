Никола Лютов: За “Опълченска” МРРБ не даде стотинка, сега отказва за “Стамболийски”

Строителят чака 18 млн., затова ремонтът се бави

До 1 юли 2027 г. ще започне изграждането на инфраструктура около бъдещата детска болница.

АПИ ще построи 80% от липсващата част на околовръстното, казва зам.-кметът по общественото строителство на София

Ако направим пробив от кръстовището на "Цар Борис III" и "Славейков", който да слезе до бул. "Сливница", това ще е революционно решение, което ще разтовари трафика

Не приемам при 43% от БВП, който София произвежда, да сме заслужили 0,05% от финансирането, докато куп малки общини си получават средствата

Основният ремонт на “Самоковско шосе” ще започне най-късно до началото на 2027 г.

Подготвяме проекти за ремонт на булевардите "Хр. Ботев", "Мария Луиза" и "Кл. Охридски" Скоро ще обявим поръчката за местенето на трамвая по бул. "Скобелев". Ще спазим срока от 1 г., който ни даде ВКС

- Г-н Лютов, подписахте споразумение с АПИ и Здравната инвестиционна компания (ЗИК), с което да се ускори изграждането на нужната инфраструктура около бъдещата национална детска болница. Какви са ангажиментите на общината и кога трябва да са готови отсечките?

- Тристранното споразумение покрива 3 ангажимента, а ЗИК ще координира задачите. Благодарение на усилията на г-жа Десислава Малинова събудихме една голяма инфраструктурна летаргия. Общината се задължава да започне строителството на довеждащата инфраструктура до бъдещата болница - улици, ВиК, осветление, ток и др. до 1 юли 2027 г. На общински имот, който по предварителни разчети е до централния вход на болницата, ще направим и паркинг.

В същия срок АПИ ще започне изграждането на околовръстното - от бул. “Н. Петков” до магистрала “Струма”. Това са около 80% от липсващата част на околовръстното. Преди да стартира изграждането ще направим геодезически заснемания, трябва да обезпечим проектирането, да напаснем отделните обекти - довеждащата инфраструктура, околовръстното с двете големи кръгови кръстовища, които ще обслужват болницата. Започнахме подготовка по отчуждаването на нужните имоти.

- С АПИ се договорихте и за основен ремонт на “Самоковско шосе”. Кога ще стартира?

- Благодаря на инж. Йордан Вълчев. Съвместната ни работа започна трудно, но вече се движим в положителна посока. Проектът за основен ремонт на “Самоковско шосе” ще ни позволи да спрем да наливаме пари в кърпене на дупките там, които всяка година стават по-големи. Ще изградим липсващата канализация под “Самоковско шосе”. АПИ ще платят пътната част - от бордюр до бордюр. Общината ще поеме изграждането на ВиК, джобове за градския транспорт, тротоари, осветление и др. В началото на 2026 г. можем да започнем проектиране. Предполагам, че още догодина ще проведем обществената поръчка и в зависимост дали тя се обжалва, работата може да стартира в края на 2026-а или началото на 2027 г.

- Това значи ли, че сте изчистили проблемите с МРРБ и София вече получава средства за изпълнение на общински проекти?

- Не, за съжаление. Докато с АПИ подобрихме комуникацията, с МРРБ тя изобщо липсва. Проектът за новия мост на “Бакърена фабрика” е показателен - говорим си през медиите, а сме пратили писма още октомври - ноември 2024 г., които допреди месец стояха без отговор. Давам го за пример, защото струва милиони и е изключително важен за столицата, а по него нямахме разменено писмо може би 10 месеца. Предоставили сме всичко, което е нужно за сключване на това споразумение, но то още не е факт.

Много ми се иска съвместната ни работа с МРРБ също да тръгне в посоката, която постигнахме с АПИ, но това не може да се случи, докато няма комуникация. Отказвам да приема аргументите, че Столичната община не разполага с достатъчен административен капацитет да си оправи документите, за да получи плащания, а един куп малки общини са получили средства. Не се е променил чак толкова драстично административният капацитет на общината, че от 43% брутен вътрешен продукт, който София произвежда, да е заслужила едва 0,05% от финансирането за годината.

- Чакате още парите за моста на “Бакърена фабрика”?

- Да, и за “Опълченска” не сме получили нито стотинка. Ще добавя и третия обект, който е най-големият оперативен проблем на общината в момента - ремонта на бул. “Стамболийски”. Която и да е фирмата, когато не може да си получи парите, ние сме некоректен партньор за нея и те нямат желание да работят с общината. Но бул. “Стамболийски” е капиталов обект, по който ни остава още доста работа и неговото междинно плащане е на стойност, надхвърляща тази на “Опълченска” и “Бакърена фабрика”. Ремонтът включва не само пътни настилки, но и тротоари, реконструкция на релсов път и магистрален водопровод, който подава вода за няколко квартала. Благодаря на строителя - макар че не е получил плащане от около 18 млн. лв., продължава да работи.

- И какво ще се случи с ремонта, щом строителят не получава пари? Кога ще бъде завършен булевардът?

- Трудно ми е да отговоря. Имаме категоричен негласен отказ от МРРБ да плаща средства. А работата вървеше страхотно. Имах амбиция това да е огромен обект, който да отворим в началото на годината и да затворим в края. Нещо, което отдавна не се е случвало в столицата - такъв гигантски обект да е готов за един строителен сезон. Сега, когато строителят разбираемо намали работата, това вече е невъзможно. Но стои на дневен ред докъде ще го докараме преди края на строителния сезон, защото има голяма разлика между обект с разкрит водопровод и със закрит, с положени начални пластове настилки, което да позволи някаква експлоатация.

- Може ли да се плати от бюджета?

- Обсъждахме варианта. Но в подписаното споразумение с МРРБ има условие, че финансиране със собствени средства би било недопустим разход след това.

- Тоест сте с вързани ръце.

- Точно така. МРРБ поставя Столичната община по един или друг начин, целенасочено или не, между чука и наковалнята. И ако наковалнята е общината да не може да приключи нито един от обектите си, то чукът е да реши да ги завърши със собствени средства, които после никога да не получи. И питам - избираме ли между това да не можем да строим, или да проявим безстопанственост, харчейки средства, което нямаше да се наложи, ако просто МРРБ ги отпусне.

- А бул. “Рожен”?

- Той не се финансира по тази програма. По-голямата част от средствата са по инструмент на Министерството на финансите, който беше издърпан от общината за покриване на други задължения. Това беше вторият удар по бюджетирането на обекта. Ще се върна 6 месеца, когато дебатирахме с колегите от СОС дали да бъде заложен пълният бюджет, или да бъде намален с 5-6 млн. лв. Аргументите ми бяха, че при добра скорост и възможност да бъде платен може да се изпълни до края на годината, за да не го превръщаме в преходен. За съжаление, нямаше чуваемост. Казах на съветниците: “Ако сте частен предприемач, изпълнявате обект и разбирате с абсолютна сигурност, че той няма да ви бъде платен, как ще го завършите?” И се оказах прав. Да, общината разполага с всички средства да дисциплинира този строител. Ще наложим глоби, но това може да стане след приключване на обекта. Затова призовавам: ако знаем, че нещо може да се приключи бързо, да инвестираме в нуждите, които имаме, за да започнем да правим следващия бюджет на чисто, а не да прехвърляме обекти.

- Значи обещанието за капиталова програма без преходни обекти няма да се реализира?

- Не искам да отговарям еднозначно. Все пак направихме важна крачка към по-добра капиталова програма. Целта е общината да реализира инвестиционните си намерения разумно, да бъде предвидим и надежден партньор. Затова трябва да започнем да работим с колкото се може по-малко преходни обекти и да разплащаме работата в пълни обеми, за да очакваме същото и от строителите. Ще видим положителна промяна. Тя няма да е в обема, който искахме с кмета Терзиев, защото капиталовата програма беше изменена от СОС. Тогава предупредих, че някои от обектите, които те заложиха, е невъзможно да бъдат завършени. Ще се види в края на годината какво е изпълнението на обектите, заложени от кмета, и какво - на тези от СОС. Очаквам при първите да е 80%, а при вторите - притеснително ниско.

- Но опозицията ще каже, че саботирате техните предложения. При актуализацията на бюджета от “Спаси София” ви поискаха оставката, защото сте казали: “Залагайте каквото искате, аз ще изпълнявам каквото реша”.

- Чувал съм тази реторика. Но за мен няма наши и ваши обекти, те са на София и всички се изпълняват. Иначе огромна част от средствата при актуализацията са за довършване или разширяване на строителството на над 20 детски градини и 10 училища.

- ВКС ви даде 1 г. срок да преместите трамвая по бул. “Скобелев”. Кога ще обявите процедурата за избор на изпълнител, колко ще струва и ще спазите ли срока?

- Срокът е безмилостен, но имаме изключително амбициозен план, който би трябвало да ни позволи да се вместим. Старата обществена поръчка беше с голям обхват - не само реконструкцията на релсовия път, но и основен ремонт на транспортния тунел при НДК и преасфалтиране от Петте кьошета до бул. “П. Евтимий”. Резултатът бе, че много фирми не могат да покрият цялата палитра от дейности. Затова, за да се вместим в срока, прекратихме поръчката. Скоро ще обявим новата, която е само за местенето на трамвайното трасе. Тя ще е на инженеринг, за да не губим време. Прогнозната цена е 6,8 млн. лв. с ДДС.

Предвиждаме релсовият път да се измести на стоманобетонна рампа, за да отговаря на всички изисквания. Може би ще се наложи само за 1-2 месеца трамваите да бъдат спрени, докато се изпълнява конструкцията. Калкулирали сме и срок за евентуално обжалване. Считам, че на фотофиниш ще се справим.

- Почва изграждането на канализация в 9 района, сред кварталите е и “Симеоново”. Да не стане като в “Драгалевци” - направихте канализация, но хората отказват да се присъединят и водата продължава да се излива в деретата?

- Водихме много разговори с екипа какво да направим, за да не се повторят проблемите от “Драгалевци”. Едно от големите предизвикателства там беше координирането на няколко изпълнители. Затова за “Симеоново” всички дейности ще се извършват от един изпълнител. А за да се включат повече хора в изградената ВиК мрежа, подготвяме кампания със “Софийска вода”. Те ще предоставят финансови и административни облекчения за присъединяване, а район “Витоша” ще придвижва максимално бързо документите.

Предложението ни по Регионални прединвестиционни проучвания 2 е за близо четвърт млрд. лв. за изграждане на ВиК инфраструктура в 9 района. Проектът за “Симеоново” е част от първата фаза, но не е бил изпълнен и го пренасяме във втората.

- Тече подготовката за бюджет 2026 на София, кои са големите проекти?

- Направлението по обществено строителство има капацитет да изработи много повече обекти, отколкото бюджетът ни позволява. Имаме готовност за булевардите “Копенхаген”, довършването на “Каблешков”, източната тангента - между пътния възел и бул. “Вазов”, втория етап на “Рожен”, “Челопешко шосе”, “Илиянци”, “М. Луиза”, “Кл. Охридски”, “Дж. Баучер”.

Бул. “Хр. Ботев” вече се проектира - предвиждаме реконструкция фасада до фасада с цялостно обновяване на градската среда с нови тротоари, настилки и осветление. Говоря за отсечката от Петте кьошета до бул. “Сливница”, като настоявам да влезе и релсовият път по пл. “Възраждане”. Ул. “Солунска” също трябва да бъде изпълнена - от бул. “Витоша” до бул. “Хр. Ботев”. И един изключително важен проект - бул. “П. Славейков” между “Прага” и “Цар Борис III”, защото там не просто има лоша настилка, а етернитова ВиК мрежа. А той е и трасе на линейките за “Пирогов”. Изпълнението му е първата крачка към по-големи стратегически пробиви за столицата. Ако осъществим пробив от кръстовището на “Цар Борис III” и “Славейков”, който да слезе до бул. “Сливница”, ще е революционно решение, което ще разтовари трафика. Това са огромни транспортни решения, които изискват 5-6 г. работа, но е важно да започнем.

- Общинският съветник Димитър Шалъфов извади справка, че кметове на ПП, “Спаси София” и независими имат най-много неплатени средства от общината. Твърди се, че са ви пращали многократно писма да ги получат, но това не се случва. Има ли фаворизирани районни кметове?

- Категорично не. Инвестициите във вътрешноквартална инфраструктура стават с целевите средства, които получава всеки район. Размерът им се определя по формула спрямо брой население и дължината на пътната мрежа в района, т.е. няма лична преценка кой колко да получи. Всеки районен кмет преценява в кои обекти да ги инвестира. И не приемам коментари, че в някои райони не се инвестира, когато виждам редица кметове, похарчили 0 лева от целевите средства за годината. Един от районите, свършили прекрасна работа и инвестирали всички средства до стотинка, е “Красна поляна”, чийто кмет е от ПП. Ще похваля и кмета на “Връбница” Румен Костадинов от “Спаси София”.

- Влязохте в общината като зам.-кмет по правните въпроси, после поехте временно общественото строителство, но по правните вече има друг зам.-кмет - понижение ли е това за вас, както казват опонентите ви?

- Водих два ресора временно, плановете никога не са били да е за постоянно, защото е нецелесъобразно. Не разглеждам общественото строителство като понижение, а като предизвикателство, този ресор е биещото сърце на общината. Ако не е най-отговорният, то със сигурност е най-ветровитият пост. И щом кметът е преценил, че мога да съм му най-полезен в общественото строителство, ще дам в ресора всичко от себе си да поема тази отговорност.

