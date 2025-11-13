В свят на скорости лидерството е нашият GPS, а жените знаят кога да ускорят и кога да завият

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Историята показва, че промяната никога не е била толкова експоненциална*

В свят, който като че ли започва да се върти по-бързо, времето не намалява - просто стойността на всеки миг расте.

Скоростта е новата норма, а времето — новият лукс и валута на успеха. Истинското лидерство обаче не се измерва в часове, а в това как ги изпълваме.

Тази година Глобалният форум на жените лидери е посветен на това — как жените управляват в един Fast and Furious свят, където промените са по-бързи и по-многопластови от всякога.

Светът в режим "ускорение"

През 1965 г. Гордън Мур формулира своя известен закон, че броят на транзисторите в чиповете се удвоява на всеки две години. Днес с навлизането на изкуствения интелект това удвояване се случва на всеки четири месеца.

Цветанка Минчева илюстрира пред форума тезата си за ускоряващата се промяна.

Телефонът, който държим в дланта си,

е хиляда пъти по-бърз и милион пъти по-евтин от суперкомпютър от 70-те

Светът вече не е магистрала, по която спокойно караме – той е хиперлуп (свръхскоростен левитиращ влак на магнитни релси, разположен във вакуумна тръба – бел. ред.), в който ускорението не ни дава време да мигнем.

Освен че се случва често невидимо и на много пластове, промяната, която е около нас днес, се случва в много измерения. Има много начини, по които различните учени описват промяната, моето описание е през следните три измерения:

- Технологична експлозия – изкуствен интелект, автоматизация, квантови компютри, биотехнологии. Това не е бъдеще – това е нашето настояще.

- Геополитическа динамика – нови центрове на влияние, пренареждане на икономическите сили, нестабилност.

- Социални трансформации – промяна на ценности, устойчивост, равенство, разнообразие.

Тези три вектора не действат поотделно – те се преплитат и усилват взаимно.

Изкуственият интелект вече не просто автоматизира, а променя начина, по който мислим и творим. Геополитиката се пренарежда около технологиите, които се превръщат в нова валута на влияние. А младите поколения изискват прозрачност, смисъл и устойчивост.

Невидимите промени

Често не виждаме промяната, докато тя вече не е пренаредила света.

Наскоро отбелязахме 36 години от 1989-а. Тя е символ на падането на Берлинската стена през 1989, но същата година в Китай протестите на площад "Тянанмън" поставят началото на възхода на нова суперсила, а в Европа почти незабелязано Тим Бърнърс-Лий създава концепцията за World Wide Web. Истинските революции често започват тихо.

Днес се случва същото. Изкуственият интелект взема решения за милиарди, климатичните промени трупат ефект година след година, а социалните ценности се променят с невиждана скорост. Едва ли успяваме да забележим всичко, което се случва под повърхността.

Жените – водачи на новата ера

В този свят на хиперскорост лидерството е нашият GPS. Но не е за тези, които натискат газта, а за тези, които знаят кога да завият.

Жените лидери имат ключова роля, защото притежават трите качества, които днешното време изисква:

Емпатия и адаптивност – способността да водят с човешко лице.

Системно мислене – умението да виждат взаимовръзките в сложна среда.

Устойчивост и иновация – доказана сила в кризи.

Те не просто участват в промяната – те я управляват. Жените са водачи, които не се ръководят от егото, а от визията за бъдещето.

В свят на ускорение, където старите модели са задръстили лявата лента, именно те са тези, които уверено карат в дясната — с увереност, гъвкавост и разбиране.

Посоката напред

Промяната няма да се забави. Но ние можем да я управляваме. Днес не просто говорим за бъдещето – ние го създаваме. Ако светът е в режим Fast and Furious, жените са тези, които държат волана. Защото в свят на скорост лидерството е нашият GPS, а жените са тези, които знаят пътя.

На добър път!

*Част от речта на Цветанка Минчева на Глобалния форум на жените лидери ИДЕИ 2025 – Fast and Furious Changing World: Women in the Driving Seat (Бързо и яростно променящ се свят: жени на шофьорското място), организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.