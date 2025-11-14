Само в "24 часа" на 14 ноември: Режете чиновника! Българите убедени, че така ще има пари в бюджета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 14 ноември четете:

Режете чиновника! Българите убедени, че така ще има пари в бюджета - резултати от анкета на 24chasa.bg с 4050 участвали

Революция: изобретиха гел, който възстановява зъбния емайл и така премахва кариесите до дълбока старост

и още полезни четива в специалното ни приложение "Докторе, кажи"

МРРБ не е дало на общината и стотинка за ремонта на "Опълченска", а за булевард "Стамболийски" бави плащането, затова и ремонтът не върви - интервю с Никола Лютов, зам.-кмет на столицата по строителството

В 7 от 9 месеца на 2025-а държавната заплата по-висока от тази в частния сектор

Как е правилно да се изписва "евро" и може ли да се съкращава - съвети на езиковеда Владо Мурдаров

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.