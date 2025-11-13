ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас на полуфинал, завършва сезона като ...

Ние няма да пречим на прокуратурата. Точно обратното

Адвокат Силвия Петкова

Д-р Ненад Цоневски и кучето Мая, което той прегази

През времето от жестокото прегазване на Мая до сега се въздържах от коментар. Просто между гнева, тъгата и недоумението как е възможно изобщо да съществува някой, който умишлено би наранил беззащитно същество, все още нямах представа с какво мога лично да допринеса Мая да получи справедливост.

Днес вече имам.

Съвместно с адв. Борис Малинов, с подкрепата на целия ни екип, влизаме в наказателното производство срещу съществото, което я прегази и ѝ причини увреждания, несъвместими с живота, в търсене на справедливост за Мая като представители на дамата, която се е грижила за нея.

Прокуратурата обяви, че е повдигнала обвинение срещу Ненад Цоневски и че за престъплението, за извършването на което е обвинен, се предвижда наказание лишаване от свобода от една до пет години.

Това означава, че според прокуратурата, в прегазването на Мая няма нищо особено, което да квалифицира престъплението по по - тежко наказуемите състави. Едновременно с това, на Цоневки е наложена мярка за неотклонение "гаранция в пари" в размер на 5000 лв.

И двамата с адв. Малинов не сме съгласни нито с правната квалификация, нито с мярката за неотклонение.

Смятаме, че деянието разкрива поне два признака, обосноваващи по - тежка квалификация, а именно, че е извършено по особено мъчителен за животното начин и на публично място: престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2, предл. трето и т. 3, предл. първо от Наказателния кодекс. Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

Задачата ни ще бъде да убедим първо прокуратурата, че именно това е правилната квалификация на деянието, а после и съда, че при индивидуализацията на наказанието, то следва да бъде определено около средата на предвидените в закона граници.

Всяко наказание над 3 години лишаване от свобода изключва възможността за условно осъждане.

Ние няма да пречим на прокуратурата. Точно обратното. Включваме се, за да допринесем със знанията и опита си за правилното решаване на случая.

Надяваме се и прокуратурата да не пречи на нас.

(От фейсбук)

