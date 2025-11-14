ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моят 24 часа

Моля, Белобрадова лично да поеме боклукаджийската кофа срещу нас

Диана Дамянова, ПР експерт

СНИМКА: "24 часа"

Ох, пак не разбирате, затова ще ви „светна".

Значи, вижте сега как стоят нещата. Добрите сили /ДС/, ако искате наречете ги демократичната общност, щото то другите сме фашисти или поне фашизоиди и няма как да сме добри, та добрите сили /накратко ДС/ от общината искат да подпомогнат своите политически приятели от парламента като докажат, че действията на правителството ще доведат до 100% инфлация.

И че това, съпроводено с навлизането на еврото е мръсен заговор от страна на Пеевски и Борисов да ограбят хората.

Ама, тъпата инфлация се се клати и не ще да се доклати до 100%.

И тогава на помощ идват ДС /можете да го разбирате и като дс/ на общината и увеличават цените на паркирането в София именно с онези 100%, за да докажат ,че инфлацията на правителството ще е къмто 100%.

Сега, онези пък дето не са добрите сили /ДС/ ще се възползуват от действията на добрите сили /ДС/ и ще успеят да направят кандидата на добрите сили /ДС/ за президент 8-ма политическа сила.

Щото нали знаете, то за добрите сили /ДС/ гласува главно София, таман тази София дето ще се окаже с двойно повишени цени на паркиране. При това 24/7, сиреч никакви съботи никакви неделя ди га нямаме.

Разбира се, спечелените по този честен начин средства, добрите сили /ДС/ веднага ще вложат в борба с мафията, като за капак са ни приготвили и малко, но дълготрайно зимно чистилище с боклука.

В тази връзка, много, ама много се моля, Белобрадова лично да поеме боклукаджийската кофа срещу нас, щото само така ще съм сигурна, че хем битката с мафията ще е успешна, хем ще ми е чисто пред вратата, хем ще мога да се наслаждавам на фотографията, тип селфи, дето жена превозва боклук в колата, с която иначе си води децата на училище.

Готино, а?

(От фейсбук)

СНИМКА: "24 часа"

Публикувахте от Diana Damianova в Четвъртък, 13 ноември 2025 г.

