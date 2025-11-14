ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това е най-мащабната реформа в паркирането в София...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21717953 www.24chasa.bg

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)

Димитър Мартинов

[email protected]

4560

Ако четете социалните мрежи, ще решите, че Националната служба за охрана е някаква картонена фигурка, сложена само да ѝ се подиграват. Но истината, колкото и да не се харесва, е доста по-прозаична: НСО не кара бързо за спорта. Не скача в насрещното, защото им е скучно, както го изкараха драскачите след клипа от Пловдив.

Не бързайте да ми скачате на мен - ей го тоя, защитава държавни джигити. За да разберете какво имам предвид, гледайте клипа до края. Ама до самия край.

Повече вижте във видеото с Димитър Мартинов:

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Видеокоментар

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)