ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това е най-мащабната реформа в паркирането в София...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21718428 www.24chasa.bg

Ако САЩ бяха връщали едрите преди 300 г., сега щяха да са само индианците

2480
Гойко Митич в ролята на индианския вожд Оцеола в едноименния филм

Кандидатите за визи, за да живеят в САЩ, може да бъдат отхвърлени, ако страдат от диабет или затлъстяване. Такава директива издаде администрацията на Тръмп преди дни. Тя е част от кампанията на американския президент срещу желаещите да се установят постоянно в САЩ.

Новите насоки изискват здравният статус на имигрантите да е основен фактор, когато кандидатстват. Сред причините за отказ на виза освен диабет и затлъстяване са сърдечно-съдови заболявания, рак, неврологични и метаболитни заболявания, психични разстройства, хронични болести, употреба на дрога, алкохол, ваксинации.

Аргументът за въвеждането на мярката е, че могат да изискват грижи за стотици хиляди долари и да превърнат кандидатите в бреме за обществото. Служителите също са инструктирани да определят дали кандидатите имат средства да плащат за медицинско лечение без помощ от правителството на САЩ.

Българските участници в социалните мрежи реагираха на мярката. “Това е дискриминация! Кой я разрешава?”, пита реторично Генче Варадинова. “90% от американците са с наднормено тегло”, добавя Данка Николова. “Ако отнемат гражданство по тези причини, ще останат 2 милиона", шегува се Анатоли Атанасов. Стамен Стаменов пък разказва за 272-килограмов мъж от Флорида, когото 10 парамедици и пожарникари свалили до линейка с кран и транспортен палет, като отрязали част от стената и парапета на балкона му. “Такива като него сега са 100 млн. американци”, пише Стаменов.

Според Бойко Георгиев целта на мярката на Тръмп е да не тежат на здравната система, понеже хората със затлъстяване ги водят инвалиди и се придвижват обикновено с акумулаторни колички.

Ако бяха въвели такава мярка преди 300 г., сега щяха да са само индианците, възкликва Дамян Дамянов.

А Милена Василева се чуди защо Тръмп не е въвел ограничение за пушачи.

Гойко Митич в ролята на индианския вожд Оцеола в едноименния филм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: По-кротко с НСО! (И гледайте до края)