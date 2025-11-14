Ако САЩ бяха връщали едрите преди 300 г., сега щяха да са само индианците

Кандидатите за визи, за да живеят в САЩ, може да бъдат отхвърлени, ако страдат от диабет или затлъстяване. Такава директива издаде администрацията на Тръмп преди дни. Тя е част от кампанията на американския президент срещу желаещите да се установят постоянно в САЩ.

Новите насоки изискват здравният статус на имигрантите да е основен фактор, когато кандидатстват. Сред причините за отказ на виза освен диабет и затлъстяване са сърдечно-съдови заболявания, рак, неврологични и метаболитни заболявания, психични разстройства, хронични болести, употреба на дрога, алкохол, ваксинации.

Аргументът за въвеждането на мярката е, че могат да изискват грижи за стотици хиляди долари и да превърнат кандидатите в бреме за обществото. Служителите също са инструктирани да определят дали кандидатите имат средства да плащат за медицинско лечение без помощ от правителството на САЩ.

Българските участници в социалните мрежи реагираха на мярката. “Това е дискриминация! Кой я разрешава?”, пита реторично Генче Варадинова. “90% от американците са с наднормено тегло”, добавя Данка Николова. “Ако отнемат гражданство по тези причини, ще останат 2 милиона", шегува се Анатоли Атанасов. Стамен Стаменов пък разказва за 272-килограмов мъж от Флорида, когото 10 парамедици и пожарникари свалили до линейка с кран и транспортен палет, като отрязали част от стената и парапета на балкона му. “Такива като него сега са 100 млн. американци”, пише Стаменов.

Според Бойко Георгиев целта на мярката на Тръмп е да не тежат на здравната система, понеже хората със затлъстяване ги водят инвалиди и се придвижват обикновено с акумулаторни колички.

Ако бяха въвели такава мярка преди 300 г., сега щяха да са само индианците, възкликва Дамян Дамянов.

А Милена Василева се чуди защо Тръмп не е въвел ограничение за пушачи.

