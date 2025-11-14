Това е най-мащабната реформа в паркирането в София досега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-мащабната реформа в паркирането в София от 20 години насам вече е приета от общинския съвет.

Години наред тротоар след тротоар се превръщаха в паркинги, пешеходците буквално не могат да минават покрай сградите, а двупосочното движение в тесните квартални улици е мисия невъзможна. Реформа беше нужна отдавна — и е време градът да поеме в друга посока.

Вчера направихме стъпка, която столицата чакаше повече от десетилетие. След въвеждането на синята зона през 2005 г. моделът на паркиране не беше променян.

Вчера това се случи с три доклада, приети от Столичния общински съвет, които променят философията на управление на градското пространство оттук насетне.

Какво означава това за София?

Първо и най-важно: слагаме край на стария модел, при който 0% от приходите от паркиране отиваха за инвестиции, а 100% оставаха в ЦГМ.

От догодина 100% от средствата от абонаментите на живущите в зоните ще се връщат в града. С тях ще финансираме реални подобрения около домовете на хората: улици, тротоари, осветление, паркинги, премахване на кални точки. Все неща, за които досега парите не стигаха.

Това е възможно благодарение на новата Програма за инвестиции. Освен че гарантира връщането на парите обратно в кварталите, Програмата помага и за по-добрата координация между всеки район и Столична община.

Втората група от мерки, която общинският съвет одобри вчера, се отнася до разширението на синята и зелената зона и въвеждането на нова жълта зона така, че да отразява реалния натиск върху центъра и другите вътрешни квартали. Цените също се осъвременяват - за първи път от 2012 г. насам така, че да отговарят на съвременните и натрупани през годините разходи за поддръжка.

Друго важно решение, което успяхме да договорим, е че стимулите за електромобилите остават. Има промени, но продължаваме да насърчаваме намаляването на вредните емисии с облекчения за хората, които избират да участват в мисията на София да постигне нулеви емисии.

Накратко, с новата Програма за изграждане на инфраструктура правим нещо, което в София досега не се е случвало: паркирането спира да бъде само разход за хората и започва да бъде инвестиция директно в качеството на живот в кварталите.

Това е дългосрочна реформа, която връща ресурса там, където е най-нужен: в кварталите на София.

(От фейсбук)