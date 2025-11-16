ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Работим 9 часа на седмица повече от германците (Графика)

Хора се разхождат по "Витошка" в центъра на София Снимка: Велислав Николов

С 38,2 часа работа на седмица средно България се нарежда по средата на световната класацията на държавите, в които се работи най-дълго. Тя е по данни на ОИСР и Международната организация на труда.

В Северна и Западна Европа са едни от най-кратките работни седмици. В Нидерландия тя е 26,8 часа, а в Дания - 28,8 часа. В Германия средно работят 29,6 часа седмично, а във Франция - 30,8 часа. На Балканите най-работливи са турците с 43,8 часа средно. Интересно е, че в Япония средно часовете труд на седмица са 31.  

                                                                                                                                                                           

