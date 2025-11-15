ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 15 ноември: Царският внук Симеон иска да е военен, прави първи стъпки с младите гвардейци

1104

Само в "24 часа" на 15 ноември четете:

Как да отбележим 1400 г. България? Не монументално, а дигитално - съботен очерк

Благословия и проклятие: Брус Уилис не е наясно, че страда от деменция

Царският внук Симеон иска да е военен, прави първи стъпки с младите гвардейци

Кой е ученикът с шапка федора и руски часовник, като от филм с Ален Делон, заснет пред Лувъра след обира?

Новите златни момичета на България препускат на кон към мечтите

Вижте първите страници на "24 часа" от 15 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

