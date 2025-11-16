Щяхте ли да сте толкова принципни, ако не беше Радан Кънев?

Ако на всеки малолетен, задържан с марихуана за една цигара се повдига обвинение - има шанс полицията да заработи почти удвояването на своите заплати за по-малко от година. Остават някои дребни въпроси - кога ще бъде задържан дилъра, продал грамчето трева на Борис Кънев? Не го намирате? Идете пред училището или пред кварталното кафе/дискотека. Ще го познаете - то вие си го знаете... А кога ще задържите дилъра на уличните дилърчета? В страна, в която над 40 на сто от учениците пушат "трева" тези ритуални движения на органите са не просто смешни - те са срамни. Защото институционалната репресия за нещо, което всеки втори прави е глупаво прикритие за по-важното: някои "горе" имат интерес и от забраната, и от масовото й нарушаване. И ако не беше Радан - щяхте ли да сте толкова принципни? Съмнявам се...

(от фейсбук)