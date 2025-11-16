Коментар на седмицата №1: Преди 10 ноември бяхме 25 милиона, всяко семейство живееше в осемстаен апартамент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с над 94 000 прочитания.

Нека да говорим с факти.

Преди 10 ноември 1989 година българите бяхме 25 милиона.

Всяко семейство живееше в осемстаен апартамент с луксозни фототапети и остъклен балкон. Тия апартаменти струваха между три и пет лева.

Във всяко българско домакинство имаше каталог на „Некерман", небрежно оставен на масичката в хола. Така че не ми разправяйте, че тогава не са чели книги. "Некермана" си е книга, четена във всяко семейство.

Армията ни беше най-силната в света. Имахме 150 хиляди танка и два милиона изтребители.

Всички момчета ходеха в казармата, където ставаха мъже, а някои ставаха и жени, но важното е, че ставаха!

Бозата струваше шест стотинки, кашкавалът - осем.

Всяко лято почивахме безплатно в Китен - първа смяна от 15 май до 30 юли, втора смяна - от 1 юли до 15 октомври.

Българските филми всяка година печелеха "Оскар", българските жени бяха най-красиви в света, а българските мъже най-потентни.

Японците купуваха български компютри, германците – български автомобили.

Българският интернет беше най-бързият в света.

Всяка зима валеше по два метра сняг, но съветските снегорини го изчистваха за четири минути.

Минималната пенсия беше 10 хиляди лева. Всеки пенсионер имаше съветска яхта и съветски хеликоптер, с които обикаляше страните от соцлагера.

Тодор Живков беше светец, мъдър държавник и покровител на изкуствата.

(От фейсбук)